Eine Bronzene und viele Topresultate | Der Landanzeiger

Die Leistungen der 12-köpfigen Elitemannschaft des Schwimmclub Aarefisch unter Leitung des Cheftrainers Dirk Thölking an der Langbahn Schweizermeisterschaft in Uster konnten sich sehen lassen: Eine Bronzemedaille von Federico Salghetti- Drioli über 1500m Freistil, 27 Finalteilnahmen, Anna Vismara’s Zeit von 27:81 über 50m Schmetterling, ihr Aargauer Rekord über 100m Schmetterling in 1:01.48 und der Aargauer Rekord von Robin Affentranger über 200m Vierlagen in 2:08.29, welche neben zahlreichen Bestzeiten schlussendlich Rang 9 in der Vereinswertung bedeuteten. Cheftrainer Thölking zeigte sich mit dieser Rangierung zufrieden, fehlte doch mit Dario Wickihalter einer der Leistungsträger verletzungshalber, was sich vor allem in den Staffelrennen auswirkte. Mit zwei 4. Plätzen über 800m und 1500m Freistil nur knapp neben den Medaillen trug Sven Thalmann etliche Punkte zum guten Mannschaftsresultat bei. Als 5. schlugen Robin Affentranger über 200m Rücken und Anna Vismara über 100m Schmetterling an. Die gleiche Rangierung gab es über 4×100 Vierlagen Damen mit Vismara, Samira Arnold, Nora Wick und Michelle Armandi.

Salghetti mit SM-Bronze rechts im Bild.

Aarefisch organisiert SM in Sursee

Trainingspause gibt es keine, findet doch am nächsten Wochenende die Schweizer Vereinsmeisterschaft im Campus in Sursee statt. Für das Team des Aarefisch geht es bei den Damen und den Herren in der NLA darum, sich wie am letzten Wochenende unter den Schweizer TopTen Vereinen zu behaupten.

Diese Meisterschaft im modernsten 50m Hallenbad der Schweiz wird durch den Schwimmclub Aarefisch organisiert, der nach den beiden letztjährigen Anlässen, der Nachwuchs Schweizermeisterschaft in Aarau und der Open Water Schweizermeisterschaft im Hallwilersee ein weiteres Mal auf höchster nationaler Ebene als Veranstalter in Erscheinung tritt.