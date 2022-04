Jubiläumsprogramm, das seinen Namen verdient | Der Landanzeiger

Das 101-Jahr-Jubiläum des Gewerbevereins Buchs wird kräftig gefeiert. Mit sieben, über das ganze Jahr verteilten Anlässen macht das Gewerbe bei Jung und Alt auf sich aufmerksam. Der optische Start ins Jubiläum erfolgt am kommenden Sonntag, 3. April, mit der Eröffnung der Sonderausstellung «101 Jahre Gewerbe Buchs» im Dorfmuseum. «Wäni mol gross bin» ist das Motto des diesjährigen Jugendfests und auch hier ist das Buchser Gewerbe aktiv. Zusammen mit der Schule entwickeln zwölf Firmen mögliche Sujets und rüsten die Kinder für den Umzug aus. In der Zeit zwischen Sommer- und Herbstferien findet eine ganz spezielle Berufsbildungsschnitzeljagd für Schüler statt, der «Buxtrail». Den Abschluss des Jubiläumsjahrs macht die 10. Buchser Gewerbeausstellung, die BUGA 2022, vom 28. bis 30. Oktober.

Engagierte Mitglieder

«Zum Glück haben wir viele engagierte Mitglieder im Gewerbeverein Buchs», sagt Daniel Bachmann, Co-Präsident des Gewerbevereins Buchs und OK-Präsident des Gesamtprojekts 101 Jahre GVB. «Das ermöglicht uns etwas ganz Spezielles auf die Beine zu stellen und dem Gewerbe in Buchs weiteren Schwung zu verleihen.»

Zwischen diesen Grossanlässen findet die Jubiläums-GV unter dem Motto «anno 1921» statt. Erfüllen sich die Wünsche des Vorstands, erscheinen alle Mitglieder in Kleidern, wie man sie zur Gründungszeit des damaligen «Handwerker und Gewerbeverbands Buchs» in den 20er-Jahren des letzten Jahrhunderts getragen hat. «Darauf freue ich mich ganz besonders», sagt Daniel Bachmann, der sich seine Kleider schon Mal reservieren liess.

Auch an der 1.-August-Feier in Buchs ist Arbeit und Gewerbe ein Thema. Als Festredner wurde der Präsident des Aargauischen Gewerbeverbandes AGV, Nationalrat Benjamin Giezendanner (Rothrist), engagiert.

Das vielfältige Festprogramm entstand an einem Workshop 2018, an dem sich alle GVB-Mitglieder einbringen konnten. «Die verschiedenen Programmpunkte decken zudem die verschiedenen Anspruchsgruppen ab und zeigen die Attraktivität des Gewerbes und der angebotenen Berufsgruppen auf kreative und innovative Art und Weise», ist Daniel Bachmann überzeugt. Gerade in Zeiten von Fachkräftemangel und boomendem Onlinehandel sei es wichtig, auf die Stärken des regionalen Gewerbes hinzuweisen. «Ein starkes Gewerbe schafft Arbeitsplätze und trägt massgeblich zur Standortattraktivität der Gemeinde Buchs bei», betont Daniel Bachmann weiter. Er führt den Gewerbeverein seit 2019 im Co-Präsidium. Anfänglich mit Tobias Maurer, seit 2021 nun mit Loris Morini.

Berufsnachwuchs sichern

Für die Zukunft des Gewerbevereins Buchs wünschen sich die beiden Präsidenten ein starkes und attraktives Gewerbe, das beim Kunden und auch bei der Gemeinde Buchs an erster Stelle steht. «Zudem soll die Attraktivität und die Sichtbarkeit dazu führen, dass Schülerinnen und Schüler ihren Berufswunsch bei den Mitgliedern des GVB umsetzen können und so der eigene Berufsnachwuchs sichergestellt werden kann.»

Mit den verschiedenen Veranstaltungen im Jubiläumsjahr wird der Grundstein für weitere 100 Jahre erfolgreiches Buchser Gewerbe gelegt.

Jubiläums-Aktivitäten des Gewerbevereins Buchs

3. April bis 30. Oktober 2022

Sonderausstellung Dorfmuseum «101 Jahre Gewerbe Buchs»

Donnerstag, 12. Mai 2022

Jubiläums-GV unter dem Motto «anno 1921»

Freitag, 17. Juni und Samstag, 18. Juni 2022

Jugendfest Buchs unter dem Motto «wäni mol gross bin» und Betrieb eines Raclette-Beizli

Montag, 1. August 2022

Jubiläumsansprache des Präsidenten des Aarg. Gewerbeverbandes, Nationalrat Benjamin Giezendanner

Montag, 1. August bis Ende Oktober 2022

Start von Buxtrail, Berufsbildungsschnitzeljagd für Schüler beim Gewerbe Buchs

Donnerstag, 27. Oktober 2022

Jubiläumsanlass und Eröffnungsevent BUGA22

Freitag, 28. Oktober bis Sonntag, 30. Oktober 2022

Buchser Gewerbeausstellung BUGA22.ch www.gewerbeverein-buchs.ch