Seit 20 Jahren Ihr Profi für Forst- und Gartengeräte sowie Werkzeugschärferei | Der Landanzeiger

Im Jahr 2002 war die Geschäftsübernahme durch die beiden Teilhaber Markus Lüscher und Robert Müller in Wittwil. Im Frühling 2002 erfolgte der Umzug nach Kirchleerau mit grösserem Laden und Werkstatt, 2014 wurde der Umbau der Laden- und Ausstellfläche vorgenommen, und seit 2016 ist der neue und sehr beliebte Onlineshop mit über 500 Artikeln in Betrieb. Die Müller & Lüscher GmbH, Kirchleerau, ist die offizielle Vertretung der Marken Husqvarna und Honda.

Langjährige Erfahrung

«Wir bieten Service und Unterhalt sämtlicher Forst- und Gartengeräte sowie den Verkauf und die Beratung neuer Werkzeuge und Maschinen an», sagt Markus Lüscher. «Dabei setzen wir ausschliesslich auf Qualitätsmarken, welche sich über Jahrzehnte bewährt haben. Wir beraten unsere Kunden gern individuell, persönlich und unverbindlich. Unsere langjährige Erfahrung zahlt sich aus. Maschinen und Geräte reparieren und warten wir schnell und zuverlässig in unserer eigenen Werkstatt. Wir holen Ihre Geräte gerne bei Ihnen ab, stellen Ihnen ein Leihgerät zur Verfügung und bringen Ihr Gerät nach einem Service wieder zurück. Auf Anfrage bieten wir auch die Vermietung für diverse Grossgeräte an.»

Markus Lüscher als Erfinder

Über viel Erfahrung und Know-how verfügt die Firma auch bei Rasenrobotern, die selbständig eine vorgegebene Rasenfläche mähen. «Im Sortiment haben wir verschiedene Modelle für jeden Bedarf und jede Rasengrösse. Nach dem Kauf liefern wir das Gerät beim Kunden ab, installieren es und erledigen selbstverständlich später auch den Service.» Kleine Randgeschichte: Markus Lüscher ging vor Jahren unter die Erfinder! «Rasenroboter brauchen einen Begrenzungsdraht, damit sie die zu mähende Fläche erkennen. Diesen Draht verlegte man früher von Hand. Ich habe dann eine Maschine entwickelt, die diese Arbeit in viel kürzerer Zeit erledigt.» Von Anfang an war die Nachfrage nach dieser Neuheit sehr gross. «Im Jahr 2014 zeigte eine kanadische Firma Interesse, den Prototyp weiterzuentwickeln. Heute kommt «meine» Maschine aus Kanada, wir sind der Importeur für die Schweiz. Am Anfang hatten diese Geräte einen Benzinmotor, nun gibt es auch ein Modell mit Akku.»

Robert Müller an der Hartmetall-Schleifmaschine, er wird nun das Sägeblatt einer Kreissäge schärfen.

Schärferei auch für Privatkundschaft

Das zweite Standbein der Müller & Lüscher GmbH, Kirchleerau, ist die Werkzeugschärferei, wo Werkzeuge für Schreinereien, Metallbaubetriebe usw. geschärft werden. «Und zwar schnell, perfekt und werkzeugschonend», wie Lüscher betont. «Was viele nicht wissen: Auch für Privatkundschaft, beispielsweise für Restaurants, Schulen oder Privathaushalte schärfen wir Küchenmesser, Scheren und vieles mehr. Hier bieten wir ebenfalls einen Hausliefer- und Abholdienst an.»