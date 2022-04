Eine Zeitreise ins Jahr 1921 | Der Landanzeiger

Telefone, Werkzeuge, Maschinen und Plakate – sie alle erinnern an eine vergangene Zeit. Der Gewerbeverein Buchs hat zusammen mit der Museumskommission im Dorfmuseum Buchs eine Sonderausstellung zum Thema «101 Jahre GVB» zusammengestellt. Neben 15 Buchser Unternehmen, die zur Zeitreise im Dorfmuseum beitragen, haben Kurt Dober, Wolfgang Byland und Peter Leutwyler die historischen Unterlagen des Gewerbevereins zusammengetragen, gesichtet und teilweise digitalisiert. Auch sie präsentieren einige Unikate aus 101 Jahren Gewerbeverein Buchs an dieser Ausstellung.

An der Vernissage der Sonderausstellung am vergangenen Samstag warfen die Co-Präsidenten Daniel Bachmann und Loris Morini anhand des Gründungsprotokolls und des Protokolls der allerersten Generalversammlung einen Blick zurück ins Jahr 1921. «Vor über hundert Jahren gab es viele Handwerker, einige Kaufmänner und ein paar wenige Detailhändler. Sie haben sich zusammengetan, um ihre gemeinsamen Anliegen zu vertreten, das Gewerbe zu stärken und gegenüber der Gemeinde, den Behörden und der Bevölkerung eine Stimme zu haben», erklärt Loris Morini. «Und weshalb ist man heute Mitglied im Gewerbeverein?», fragt Loris Morini und Daniel Bachmann antwortet: «Eigentlich aus den selben Gründen wie vor 100 Jahren. Er hat weiterhin das Ziel miteinander zu arbeiten, sich Gehör zu verschaffen, Sichtbar wird und eine gewisse Stärke signalisiert.» Und genau das soll auch Ziel des ganzen Jubliläumsjahres sein.

Start ins Jubiläumsjahr

Die Eröffnung der Sonderausstellung am vergangenen Sonntag bildete nämlich zugleich den Start ins Jubiläumsjahr. Über das ganze Jahr verteilt wird es Anlässe, beziehungsweise Aktivitäten geben, bei denen das Buchser Gewerbe eine wichtige Rolle spielt. So zum Beispiel am Jugendfest, am 1. August oder dann natürlich bei der BUGA, der Gewerbeausstellung Ende Oktober. Die Sonderausstellung im Dorfmuseum kann bis am 30. Oktober besucht werden. Sie ist jeweils am ersten und letzten Sonntag des Monats, von 14 bis 16 Uhr geöffnet, ausgenommen in den Schulsommerferien.