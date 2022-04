Neue Produkte und innovative Antriebstechnologien | Der Landanzeiger

Zugunsten einer neuen Ära in der Mobilität verzichtet Nissan dabei auf Investitionen in Euro-7-konforme reine Verbrenner. Dadurch werden ab 2023 neue Personenwagen nur noch mit teiloder vollelektrischen Antrieben in Europa eingeführt. Das Unternehmen erwartet, dass bis zum Geschäftsjahr 2026 bereits 75 Prozent seiner Neuwagen in der Region elektrifiziert unterwegs sein werden. Ende des Jahrzehnts sollen es 100% sein. Diese ehrgeizigen Ziele spielen eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung der langfristigen Unternehmensvision Nissan Ambition 2030.



«Nissan ist auf dem Weg in eine elektrifizierte Zukunft – und Europa nimmt dabei eine Vorreiterrolle ein. Nissan Ambition 2030 gibt eine klare Richtung vor, während unsere neue elektrifizierte Modellpalette den Weg in eine nachhaltige Zukunft weist», erklärt Guillaume Cartier, Vorsitzender der Nissan AMIEO-Region (Afrika, Naher Osten, Indien, Europa und Ozeanien). «Mit der Unterstützung unserer globalen Präsenz und unserer Allianzpartner stellen wir unser bisher umfassendstes elektrifiziertes Produktangebot vor – ein Meilenstein für Nissan in Europa. Dabei spielen wir unser Naturell und unser Know-how im Bereich der Elektromobilität aus, um elektrifizierte Antriebstechnologien anzubieten, die die Bedürfnisse unserer Kunden decken, ohne dabei Kompromisse in puncto Fahrspass einzugehen.»



Nissan beschränkt sich allerdings nicht allein auf Fahrzeuge und Technologien: Im britischen Sunderland entsteht das EV-Kompetenzzentrum EV36Zero. Als ganzheitliches Ökosystem vereint es die Automobil- und die Batterieproduktion; erneuerbare Energien liefern die für die Fertigung notwendige Energie. In dem Zentrum werden darüber hinaus Initiativen zur Optimierung und Erweiterung des Batterie-Energiemanagements vorangetrieben. In Verbindung mit der elektrifizierten Modellpalette schlägt Nissan so ein neues Kapitel in Europa auf.



Mit seinem elektrifizierten Modellangebot bietet Nissan mehr Auswahl, Spannung und erschwingliche Innovation als jemals zuvor. Der Juke rollt erstmals als Vollhybrid auf die Strasse, während seine Geschwister Qashqai und X-Trail auf Wunsch mit dem einzigartigen e-POWER Antriebssystem vorfahren. Mit dem Ariya ergänzt ab Herbst 2022 – neben dem Leaf und dem Townstar EV – zudem ein weiteres reines Elektroauto das Produktportfolio. Damit bietet Nissan unterschiedliche Elektrifizierungsgrade für die verschiedenen Bedürfnisse und Ansprüche seiner Kunden.