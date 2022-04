Aufstieg knapp verpasst | Der Landanzeiger

Vor einer Woche hatten die Herren 1 des Team Aarau nach einem Hitchcock-Finale den Aufstieg in die 1. Liga gefeiert – am Aufstiegsturnier zur 3. Liga zeigte sich ein ähnliches Bild: nur mit dem schlechteren Ende für die Adler. Aarau spielte nach der samstäglichen 0:3-Auftaktniederlage gegen Baden-Birmenstorf gross auf und bezwang den TSV Unihockey Deitingen mit 4:1. So kam es zur «Finalissima» zwischen Aarau und Gastgeber Innebandy Zürich 11, die über den Aufstieg entscheiden musste. Den Zürchern reichte ein Unentschieden zum Aufstieg, Aarau musste gewinnen. Zahlreiche Fans waren aus Aarau nach Zürich-Affoltern gereist und sorgten für eine Heimspielatmosphäre. Und sie wurden nicht enttäuscht. Bereits nach 3 Minuten traf Josh Brühlmeier zum 1:0, ehe die Zürcher mit dem Ausgleich vor der Halbzeit die Stimmung dämpften. Es entwickelte sich eine spannende Partie mit viel Kampf und Einsatz auf beiden Seiten. Aarau setzte alles auf eine Karte und spielte mit einem sechsten Feldspieler, wurde aber nicht belohnt. Nichtsdestotrotz dürfen die Adler stolz sein auf eine grossartige Saison und auf eine gute Leistung am Aufstiegsturnier.

Die Junioren C holten derweil an der Finalrunde in Weggis die Bronzemedaille. Nach dem verlorenen Halbfinale gegen Unihockey Luzern (9:12) entschied Aarau das Spiel um Platz drei gegen den UHC Nuglar United für sich.