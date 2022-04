Der nächste grosse Wurf von Toyota | Der Landanzeiger

Toyotas Kompakt-SUV RAV4 ist das meistverkaufte SUV der Welt und steht als Urvater am Anfang des globalen Trends hin zum «höher gelegten Kombi» namens SUV. Als Übergang vom Verbrenner auf den Vollstromer ist der Allradler in seiner Variante als Hybrid gerade einmal mehr eine ganz grosse Nummer. Sprich, eine echte Empfehlung. In der fünften Generation kommt – als Jubiläumsgeschenk – erstmals eine TNGA (Toyota New Global Architecture) Plattform zum Einsatz. Diese ermöglicht bei fast gleichgebliebenen Aussenmassen mit kürzeren Überhängen deutlich mehr Platz im Innenraum, eine optimierte Performance sowie eine umfangreichere Sicherheitsausstattung. Mit 4,6 Metern Länge bietet das SUV mehr als ausreichend Platz alle Familienmitglieder – inklusive Hamster und Hund. Im Fond punktet der Japaner nicht nur mit viel Bein-, sondern auch üppig Kopffreiheit. Ergo haben hier Türme der Menschheit jenseits der 1,90 m Körpergrösse prima Platz. Jede Menge Gepäck haben im Kofferraum Platz, denn der bietet mindestens 520 l Stauraum. Sind die 60/40-Bänke umgeklappt, können Sie bis zu 1.600 l unterbringen. Das ist wesentlich mehr Platz, als etwa ein Kombi zu bieten hat. Im Kofferraum findet sich neben einer üblichen 12V/24V-Dose auch eine 230-Volt- Haushaltssteckdose.

Starke E-Reichweite

18 kWh fasst die rund 150 kg schwere Batterie des Hybriden. Mehr als der Klassendurchschnitt. Gemäss dem Fabrikanten soll das für 75 rein elektrische Kilometer sorgen. Und: Bei entsprechenden Aussentemperaturen, Ladedisziplin und im gesitteten Modus bewegt (ab 135 km/h schaltet sich der Verbrenner dazu) ist das auch absolut realistisch. Und ja, das ist dann schon eine echte Ansage. Je nach dem lässt sich der RAV4 so also über weite Strecken als reines E-Auto fahren mit Benzintank als Notvorrat quasi. Laden geht zwar weniger schnell als bei reinen Stromer, aber immer noch schnell genug. An der Wallbox dauert es rund 4,5, an der Haushaltsteckdose rund 7,5 Stunden.

Ab die Post

Um den 1,9 Tonnen schweren RAV4 von 0 auf 100 sprinten zu lassen, dauert es nur rund 6 Sekunden. Da sind einmal die 185 PS des Verbrennermotors plus 182 PS des Heck-E-Motors und nochmals 54 PS aus dem Front-E-Motor. Als Systemleistung kommen so satte 306 PS zusammen – vorausgesetzt, man fährt im Hybrid-Modus, den man bei noch ausreichender Batteriekapazität manuell zuschalten muss. Erst wenn die Batteriespannung für den reinen Elektro-Antrieb nicht mehr ausreicht, wechselt das System in den Hybridmodus und lässt den Vierzylinder mitanschieben. Ist die Batterie leer, müssen allein die 185 PS des 2,5 Liter grosse Vierzylinderbenziner antreiben – das geht auch flott.

Moderner Innenraum

Das Infotainmentsystem des RAV4 ist jetzt nicht aus Star Wars oder K.I.T.T, was indessen viele Autolenkerinnen und -lenker der nicht letzten Generation nicht wirklich ärgert. Ein bisschen Knöpfe erleichtern die Übersicht manchmal doch ungemein und funktioniert gut, zuverlässig und einfach. Sprachbedienung gibt es auch. Das Handy lässt sich per Apple Carplay oder Android Auto easy koppeln. Auch das induktive Laden in der vorhandenen Ladeschale erledigt das SUV reibungslos. Aufschlussreich und cool ist das Head-up-Display, das alle wichtigen Infos sauber aufgeräumt vermittelt. Der RAV4 ist unter anderem mit automatischem Notbremsassistenten und aktivem Spurhaltesystem serienmässig ausgestattet. Der Insassenschutz ist aussergewöhnlich gut, das Verletzungsrisiko ist gemäss Tests für Erwachsene und Kinder gering bis sehr gering.

Toyota sieht den RAV4 in seiner fünften Generation und 28 Jahre nach seiner Lancierung mehr denn je als Fahrzeug für Familien. Das passt!