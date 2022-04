Inderbinen unterstützt Yanas Leidenschaft | Der Landanzeiger

Seit drei Wochen ist die ukrainische Familie Kotishchak nun in der Schweiz. Die fünfköpfige Familie ist aus ihrer Heimat, einem Dorf in der Nähe von Odessa, geflüchtet. In Hirschthal haben sie in kürzester Zeit viele Menschen kennen lernen dürfen, die ihnen helfen und sie unterstützen wollen. Die drei Kinder können die Schule besuchen und per 1. Mai bezieht die Familie eine leerstehende Mietwohnung in Hirschthal. Die Möbel dafür werden derzeit gesammelt. Eines fehlt Familie Kotishchak aber noch ganz besonders: die Musik. Mutter Oksana Saliuk spielt leidenschaftlich gerne Klavier, die zwölfjährige Yana spielt seit sechs Jahren Saxophon, der achtjährige Sohn Arthur spielt Akkordeon und die fünfjährige Rose hätte im September eigentlich mit Geige angefangen. Nun ging vergangenen Mittwoch für Yana ein grosser Wunsch in Erfüllung. Sie durfte bei Inderbinen Blasinstrumente kostenlos ein Saxophon ausleihen.

Die Inderbinen Blasinstrumente AG ist nicht nur in der Region bekannt, sondern weltweit. Profimusiker wie Candy Dulfer (Saxophon), Erik Truffaz (Trompete) oder Arturo Sandoval (Trompete) schwören auf Inderbinen-Instrumente. Aber nicht nur der Instrumentenbau gehört zum Geschäft von «Inderbinen». Miete, Verkauf anderer Marken, Reparaturen – im Fachgeschäft in Buchs wird für Gross und Klein alles geboten, was mit Blasinstrumenten zu tun hat. Als Susy und Thomas Inderbinen von Yanas Wunsch hörten, war für sie klar, diesen Wunsch können und wollen sie erfüllen. «Gerade in schwierigen Zeiten kann die Musik sehr wichtig sein, Trost spenden und Freude bereiten. Das wollten wir unterstützen».