KSA-Neubau: Der Grundstein wurde gelegt | Der Landanzeiger

«Nach erfolgtem Spatenstich letzten August dürfen wir mit der Grundsteinlegung einen nächsten Meilenstein setzen auf dem Weg zum innovativsten Spital des Kantons», freute sich Verwaltungsratspräsident Peter Suter an den Feierlichkeiten rund um die Grundsteinlegung. Bis im Jahr 2025 entsteht auf dem heutigen KSA-Areal ein moderner, innovativer und effizienter Neubau. Landstatthalter Jean-Pierre Gallati betonte die Wichtigkeit des Zentrumsspitals KSA für die optimale Versorgung der Bevölkerung im und um den Kanton Aargau: «Mit seinem breiten Leistungsangebot stellt das KSA ein sehr grosses Spektrum der medizinischen Versorgung im Kanton sicher: Vom Säugling bis zum Senior ist man am KSA in besten Händen.»

44 Gebäude in einem vereint

Zusätzlich zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung bietet der Spitalneubau «Dreiklang» auch den KSA-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern langfristig einen modernen und ansprechenden Arbeitsplatz. «Wir legen heute den Grundstein für einen Neubau, der Dienstleistungen aus bisher 44 Gebäuden in einem einzigen vereint und der dem KSA ermöglicht, zukunftsfähig zu bleiben. Mit dem Neubau Dreiklang erhält das KSA die Infrastruktur für eine steigende betriebliche Effizienz und Behandlungsqualität und bietet seinen Mitarbeitenden moderne und ansprechende Arbeitsplätze. Ich freue mich über diesen grossen Fortschritt zugunsten unserer Patientinnen und Patienten und dem Gesundheitspersonal», so Regierungsrat Dr. Markus Dieth.

Alle Redner legten einen Gegenstand in die Zeitkapsel, einer goldigen, quadratischen Box aus Baubronze mit einem gegossenen Dreiklang-Modell auf dem Deckel, um die Nachwelt an diesen Moment zu erinnern. Die Zeitkapsel wurde anschliessend mit einem Panzerglas bedeckt, sodass der Blick auf sie auch in Zukunft frei bleibt.

Regierungsrat Markus Dieth legt sein «Landamme-Salz» in die Zeitkapsel. Hier auf diesem Areal entsteht der Spitalneubau. Die Zeitkapsel wird verschlossen. Die Aarauer Turmbläser läuteten die Feier zur Grundsteinlegung ein. Im Beisein vieler Gäste wurde der erste

Stein gelegt.

Zerreiche gepflanzt

Ebenso wurde zum Schluss als symbolische Handlung eine 35-jährige Zerreiche in die Parkanlage des KSA gesetzt. Gespendet wurde das natürliche Monument vom Kanton Aargau. Im Sinne der Nachhaltigkeit und als Zeichen der Relevanz des Spitalparks wird für jeden weiteren erreichten Meilenstein ein Baum gepflanzt. «Nach Einzug im Dreiklang und Rückbau noch bestehender Häuser, wird die Grünfläche der KSA-Parkanlage grösser als bisher und trägt so nicht nur der Natur, sondern auch dem Wohlbefinden der Patientinnen und Patienten sowie dem der Mitarbeitenden Rechnung», ergänzt Sergio Baumann, Leiter Departement Betrieb.