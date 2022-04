Badi Kölliken: Coole Attraktionen für heisse Tage | Der Landanzeiger

Es sind lebhafte Tage für Pascal Henchoz, den Betriebsleiter des Kölliker Schwimmbades. Am Samstag, 14. Mai, wird in die neue Saison gestartet. Bis dann gilt es noch allerhand zu erledigen. «Es ist eine sehr interessante, aber auch intensive Zeit», bestätigt Henchoz. «Die Neuerungen und Umbauten sind teilweise schon abgeschlossen und andernorts sind wir noch mittendrin. In den letzten Jahren sind immer wieder grössere Summen investiert worden, so auch dieses Jahr. Die Kölliker haben ihre Badi gern und sind stolz darauf. Das darf man auch sein, denn es ist eine sehr schöne Anlage. An Spitzentagen zählen wir bis 2200 Tagesgäste.»

«Das neue Herzstück»

Bei einem Rundgang zeigt Henchoz die Neuerungen. «Die Rutschbahn wird das neue Herzstück und die Attraktion unseres Schwimmbades werden. Mit den zwei Grüntönen ist sie auch ein Blickfang.» Die Linienführung der 27,5 Meter langen Rutsche sei praktisch gleich geblieben, erläutert der Badmeister. «Es ist keine Speed-Rutsche, sie soll in erster Linie eine Kinderattraktion sein. Auch kleine Kinder, die schon etwas mutiger sind, dürfen sie alleine benützen. Natürlich können auch Papi und Mami mitgehen, die Rutschbahn ist für alle da.» Auf ein Ampelsystem habe man bewusst verzichtet. «Die meisten Leute wissen, wie man sich auf einer Rutschbahn verhalten sollte. Die entsprechenden Regeln stehen auf einer Tafel, wir überwachen den Badebetrieb und haben daher auch ein Auge auf das Geschehen bei der Rutsche.» Zudem sei die Rutschbahn sehr übersichtlich. «Wenn man oben am Start steht, sieht man, ob sich unten noch jemand im Auslauf befindet.»

Betriebsleiter Pascal Henchoz arbeitet seit 2018 im Kölliker Schwimmbad. Der neue Spielplatz ist sehr gross und umfasst auch grosszügige Liegewiesen rund um das Kinderbecken.

Schon über 90 Jahre alt: Die Kölliker Badi wurde 1931 eröffent und ist seither ein beliebter Treffpunkt von Jung und Alt.

Spielplatz viel übersichtlicher

Der Kinderspielplatz wurde komplett neu gebaut. Henchoz: «Der alte Spielplatz hatte diverse Schwachstellen und erfüllte die Sicherheitsnormen nicht mehr. Es gibt nun einen neuen Fallschutz, eine Vogelnestwippe, ein Spinnenkletternetz, einen Sandkasten mit 14 Tonnen Sand, zwei Federwippen und den Fuchsteller. Der gesamte Bereich ist sehr gross und umfasst auch grosszügige Liegewiesen. Der neue Spielplatz ist ganz klar eine Verbesserung für die Kinder, aber auch für die Eltern, weil er nun viel übersichtlicher ist.»

Der Garderobenbereich ist momentan noch das kleine «Sorgenkind» des Badmeisters. «Wir hoffen dass er rechtzeitig fertig wird. Zwar haben wir alles ausreichend früh bestellt, aber das weltweite Problem des Bestandteil- und Materialmangels spüren wir auch hier.» Dramatisch sei die Situation aber nicht. «Im schlimmsten Fall wird halt ein Teil der Garderobe noch im ursprünglichen Zustand sein. Dann montieren wir dort die neuen Trennwände erst nach der Saison.» Keine Lieferprobleme gibt es bei der Neubestuhlung des Restaurants: «Die Stühle werden bald geliefert. Zusätzliche Plätze haben wir nicht geschaffen, der Restaurantbereich ist genügend gross.»

Viel Vorfreude

Henchoz arbeitet seit 2018 in der Kölliker Badi, vorher war er mehrere Jahre in Bad Zurzach tätig. Er mag seinen Job sehr, sagt Henchoz: «Ich bin draussen, darf an einem sehr schönen Platz arbeiten und habe viel Kontakt mit Menschen. Zudem ist meine Arbeit sehr vielfältig.» Henchoz’ Team besteht aus etwa 13 bis 15 Personen (Gesamtbesetzung), wobei nie alle gleichzeitig im Einsatz sind, weil das natürlich vom Wetter abhängig ist. «Wir alle freuen uns auf die neue Saison und hoffen auf einen tollen Sommer mit vielen begeisterten Gästen.»

Badi-Eröffnungen 2022

Buchs-Suhr-Gränichen: 30. April

Aarau: 1. Mai

Schöftland: 1. Mai

Küttigen: 7. Mai

Biberstein: 8. Mai

Bottenwil: 14. Mai

Kölliken: 14. Mai

Schmiedrued-Walde: 14. Mai