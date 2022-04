Jeder Tag ein Fussballfest | Der Landanzeiger

Mit 300 Kids war die 27. Austragung des FC Aarau Juniorencamp restlos ausverkauft. Zur Freude der Organisatoren rund um Thomas Valli war auch das Wetter diesmal einfach nur schön! «Ich bin nicht nur Zufrieden, ich bin sogar sehr sehr zufrieden!», erklärte Thomas Valli. Alles habe gepasst, angefangen von den tollen Trainerinnen und Trainern, dann die Teilnahme von über 40 Mädchen und dass nach zwei Corona- Durchführungen endlich wieder viele Zaungäste im Schachen zuschauen konnten. Fünf Tage lang wurde herzhaft Fussball gespielt, von Sonntag bis zum Gründonnerstag vor Ostern, jeweils von 10 Uhr bis 16 Uhr. Dazwischen gab es im Festzelt ein reichhaltiges Mittagessen, auch in einer vegetarischen Variante. Höhepunkt der Fussballwoche war der Dienstag, als die Profis des FC Aarau inklusive ihrem Staff in den Schachen kamen und den Kids ein paar Tricks beibrachten oder einfach nur mit viel Spass mitkickten. Im Rahmenprogramm ging es mit Baltasar auf die Slackline. Ebenfalls viel Spass bereitete das Finalturnier und das grosse Rangverlesen am letzten Camptag.

Thomas Valli dankt den Sposoren und Helfern, ohne die ein Camp in dieser Grösse nicht möglich wäre und freut sich schon auf das nächste Camp in den Frühlingsferien 2023.