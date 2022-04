Kanufahren will gelernt sein | Der Landanzeiger

Die Kinder der Schwimmkurse im Hallenbad Entfelden lernen auch das Kanufahren. Das Leiterteam des Aarauer Wildwasserclubs (AWC) führt die Kinder in einem Plausch-Workshop in die Paddeltechnik, Bootsführung und die Theorie ein.

Als akrobatisches Highlight gilt dabei das Aufstehen im Kajak sowie ein Sprung mit dem Kajak von einem Startbock oder gar vom Sprungbrett. In den letzten Jahren konnten die Kids immer wieder von diesem Angebot des AWC profitieren.

Dies ist ein Dankeschön des Aarauer Wildwasserclubs an die Betreiber des Hallenbads Entfelden, die uns seit 25 Jahren ausserhalb der ordentlichen Betriebszeiten ermöglichen, das Hallenbad für unsere Wintertrainings zu benutzen. Dadurch können wir im Frühjahr wieder ohne Trainingsrückstand unserem Hobby auf den Flüssen frönen. Zu unserem Wintertraining gehört natürlich auch das Trainieren der Eskimorolle. Das Erlernen der Eskimorolle setzt eine ausgereifte Paddeltechnik voraus. Diese Technik können Neueinsteiger während den in unseren Trainings integrierten Kursen erlernen.

International werden Flüsse in 6 Wildwasserstufen eingeteilt. Die Stufe I (gleichmässige Strömung, kleinere Wellen) finden wir auch in Aarau und Wildwasser VI (Grenze der Befahrbarkeit) ist der Rheinfall bei Schaffhausen.

«Ich will nicht Wildwasser fahren, sondern nur auf der Aare von Thun nach Bern.» Diesen Satz habe ich schon öfter gehört. Die Aare Thun–Bern hat einige Wildwasserstellen I bis II und die Stromschnelle «Uttigen» ist in der Wildwasserstufe III eingestuft. Neben der entsprechenden Ausrüstung gehören zum Kanufahren sowie zum Schlauchbootfahren eine sichere Paddeltechnik, das Strömunglesen sowie die Bootsführung.

Deshalb bietet der AWC auch einen Infoservice für Kanu- und Schlauchbootfahrer an. Infos gibt es direkt beim Präsidenten Walter Häsler unter praesident@kanu-aarau.com.