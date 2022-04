Aeschbachhalle erwacht zu neuem Leben | Der Landanzeiger

Die Aeschbachhalle Aarau oder nun neu und kurz «AHA» genannt, erwacht ab morgen Freitag zu neuem Leben. In der von der Immobilienentwicklerin Mobimo instandgesetzten Fabrikhalle soll es ab Ende April sowohl Restaurant, Bar sowie eine Musik-Lounge geben und soll künftig Platz für Märkte und Messen, für Firmen- und Privatanlässe, für Konzerte und Kultur bieten. Hinter dem Projekt stehen die lokale Aarauer Eventagentur Zeitpol sowie der im Sozial- und Kulturbereich tätige Gastronomiepartner Parterre Basel. Die Co-Geschäftsführer sind Dario Hauri und Silvan Meyer. «Gemeinsam wollen wir ein Zentrum schaffen, das zu Aarau steht und die ansässige Szene miteinbezieht, ergänzt, fördert und auch fordert», so die beiden.

Lädt zum Entdecken ein

Ab Montag, 2. Mai, hat die AHA regulär geöffnet und empfängt Gäste zum Essen, Trinken, Lauschen, Stöbern oder auch nur Gucken und Schlendern. Im Ox werden täglich attraktive Mittagsmenüs serviert, das Friedrich empfängt Montag – Samstag sogar bereits ab 9 Uhr Gäste zum Morgenkaffee und hat bis nach dem dritten Feierabendbier geöffnet.

Am Samstag, 7. März steht der erste Markt in der gemütlichen Markthalle an: Am «Pre-Owned Second Hand Fashion Markt» warten zahlreiche Fundstücke auf die Besucherinnen und Besucher. Wer bereits vorher etwas «Markt-Feeling» verspüren möchte, darf beim ständig in der Halle platzierten AHA-Markt jederzeit reinschauen. Das kleine aber feine Markthäuschen bietet regionale Produkte an und lädt zum Entdecken ein.

Verein AHA Live gegründet

Neben Gastronomie, Märkten und Firmenevents finden auch regelmässig Kulturveranstaltungen statt. Dafür ist der neu gegründetet Verein AHA Live zuständig. Er fördert lokale und regionale Livemusik mit Fokus auf Singer- Songwriter, Folk, Blues, Jazz, Funk, World, Pop und bietet sowohl neuen, unbekannten Künstlern als auch gestandenen nationalen und internationalen Musikern eine Bühne. Neben viel Livemusik finden weitere Formate wie Lesungen oder Kleinkunst Platz im Programm. Auch Kinder und Familien werden nicht zu kurz kommen. Bespielt werden mit dem Lauschmahl, der Schmiede und der Ofenhalle drei Bühnen, die zwischen 70 und 800 Personen Platz bieten. Der Lauschmahl startet am Freitag, 6. Mai sein Programm mit einem Konzert von Rappel – der Eintritt ins Lauschmahl ist jeweils kostenlos.

Zudem organisiert der Verein kurzfristig eine Bühnenshow mit ukrainischen Artisten, die in die Schweiz geflüchtet sind. Eine theatral-zirzensische, musikalisch- tänzerische Show soll das Publikum begeistern und den Mitwirkenden die Möglichkeit bieten, ein Stück ukrainischer Kultur in die Schweiz zu bringen und ihre Geschichte zu erzählen. Jeder Franken Einnahmen aus Ticketing, Sponsoring und Gönnerbeiträgen wird wie folgt verteilt: 40% zugunsten der mitwirkenden Menschen aus der Ukraine als Lebensgrundlage hier in der Schweiz, 40% zugunsten der Zirkusschule RIZOMA in Berditchev als Soforthilfe und zur Unterstützung nach dem Krieg und 20% zur anteiligen Deckung der Produktionskosten.

Verein sucht Mitglieder und Unterstützer

Der Verein AHA Live ist momentan im Aufbau und auf Unterstützer angewiesen, die mit ihrem Beitrag als Mitglied oder Supporter ein vielseitiges Musik- und Kulturprogramm ermöglichen. Ausserdem sucht er Vorstandsmitglieder, die aktiv mithelfen und mitgestalten möchten. Präsidiert wird der Verein von Dario Hauri. An der Neueröffnungsfeier präsentiert sich der Verein mit einem eigenen Stand und stellt sich und seine Aktivitäten vor.

Mehr Informationen zum Verein gibt es unter www.ahalive.ch.

Die Eröffnungsfeier

Freitag, 29. April, ab 17 Uhr Sugar and the Josephines, Funkolution, Chabezo, Pasta del Amore, Donts Change Your Hair For Me und Nick Mellow, Pingpong

Samstag, 30. April, ab 10 Uhr Livemusik mit Zwirbelwind, AMAL, The Rockets, Jazzinteam, Naeva, The Sunshades mit DJ. Marktbetrieb, Kinderprogramm, Starjongleur, Pingpong.

Sonntag, 1. Mai, ab 10 Uhr Livemusik mit Jazzmatinée mit Zmorge mit Trio Fischer/Inderbinen/Weder, Hilfssheriff Tom, Syléna Vincent Marktbetrieb, Kinderprogramm.

Alle Infos zur Aeschbachhalle und zur Eröffnungsfeier unter www.aha.ag.