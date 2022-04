Blauer Salon: Zeit sich neu zu verlieben – Auto-Emotion pur! | Der Landanzeiger

Erleben Sie an unserer Frühlingsaustellung viele spannende Neuheiten und Emotionen, die das Herz höherschlagen lassen. Zeit, sich neu zu verlieben. Nach einer langen Pause lassen wir die Korken knallen! Dabei präsentieren wir Ihnen neue Marken-Shop und die Automobilen-Neuheiten unserer 19 Weltmarken in einem bunten Blumenstrauss. Dabei stehen die Alternativantriebe im Zentrum des Geschehens.

70. Jubiläum Emil Frey Autocenter Safenwil

Feiern Sie mit uns unser Jubiläum und bekommen Sie einen Rundumblick in die innovative und moderne Welt der Mobilität.

Zu den attraktiven Neuheiten zählen unsere Elektro und Plug-In Fahrzeuge wie zum Beispiel das Auto des Jahres 2022 der EV6, das erste rein elektrisch betriebene Fahrzeug von Kia, mit innovativen Technologien und nachhaltigen Materialien. Auch der neue PEUGEOT 308 PHEV zieht Sie mit seiner Charakterstärke und seiner Dynamik in den Bann. Der RAV4 Plug-in-Hybrid kombiniert leistungsstärkste Hybridtechnik mit einmaligen EV-Fähigkeiten. Dabei ist er kraftvoll, dynamisch und polyvalent – und in Sachen Leistung eine Klasse für sich.

Suzuki glänzt gleich mit zwei neuen Modellen: Mit dem Suzuki S-CROSS Hybrid erleben Sie noch mehr Leistung mit weniger Verbrauch und der Trendsetter Vitara besticht durch neue umfangreiche Sicherheits-lnnovationen in vielerlei Hinsicht. Diese und viele weitere Neuheiten erwarten Sie. Kommen Sie vorbei für eine unverbindliche Probefahrt oder eine persönliche Beratung.

Buntes Rahmenprogramm und Verpflegung

So vielfältig unsere Marken, so International ist auch unser diesjähriges Verpflegungsangebot. Von italienischer, amerikanischer bis hin zu asiatischer oder gut bürgerlicher Küche — für jeden Geschmack ist garantiert etwas dabei. Lieben Sie es rasant? Dann empfehlen wir Ihnen die Besichtigung von unserem SIM Racing Event. Erleben Sie, wie sich Amateure und Profis an den professionellen RennSimulatoren auf den berühmtesten Rennstrecken der Welt, ein spannendes Rennen liefern. Auch für unsere Kleinsten ist wiederum gesorgt: So bringt Peter Löhmann mit seinem Kinderparadies die Augen der Kleinen zum Strahlen. Zudem bieten wir den Besuchenden einen einmaligen Einblick in unser Reparatur- und Servicecenter inklusive einer fachmännischen Erklärung unserer Spezialisten vor Ort. Lassen Sie sich von den topmodernen Arbeitsplätzen und den neusten Technologien begeistern!

19 Weltmarken unter einem Dach

Alfa Romeo, Fiat, Abarth, Aston Martin, DFSK, Fiat Professional, Ford, Jaguar, Jeep, Kia, Land Rover, Lexus, Mitsubishi, Peugeot, Piaggio, Subaru, Suzuki, Toyota und Volvo — die Markenvielfalt im Autocenter Safenwil hat für jeden Besucher und jedes Budget das passende Produkt im Angebot. Neben den Neuwagen zeigt sich auch die Emil Frey Select mit einem breiten Angebot an Qualitäts-Occasionen auf dem Ausstellungsgelände. Passend zum Zeitpunkt der Ferienplanung stehen zudem all unsere Wohnmobile zur freien Besichtigung bereit.

Lassen Sie sich von der Faszination Auto anstecken und besuchen Sie den Blauen Salon vom 13. bis 15. Mai 2022 im Autocenter Safenwil.