Der Trainer geht im Sommer | Der Landanzeiger

Dem SC Schöftland steht in der Sommerpause ein Trainerwechsel bevor. Wie der Klub mitteilt, wird Sven Osterwalder seinen auslaufenden Vertrag als Trainer des Schöftler Fanionteams nach dieser Saison nicht verlängern. Der 42-jährige Familienvater aus Niederlenz hat die vom Klub unterbreitete Offerte ausgeschlagen und möchte stattdessen eine «schöpferische» Pause einlegen, um wieder mehr Zeit für Beruf und Familie zu besitzen. Drei erfolgreiche Jahre und laufende Gespräche beim SC Schöftland lässt man Sven Osterwalder nur ungern ziehen. «Es ist sein gutes Recht, den Vertrag nicht zu verlängern. Das müssen wir akzeptieren. Trotzdem hätten wir gerne mit ihm weitergemacht, weil er eine sehr gute Arbeit geleistet hat», sagt Sportchef Michael Meier.

Sven Osterwalder trat im Juli 2019 die Nachfolge vom Schöftler Interimstrainer Hansruedi Birrer an, der für den Rest der Saison den entlassenen Enzo Salerno ersetzt hatte. Nach zwei schwierigen, von der Coronapandemie geprägten Spielzeiten, in denen sich der SC Schöftland im sicheren Tabellenmittelfeld bewegte, mischt Sven Osterwalder mit seiner jungen Equipe in der laufenden Saison in der 2.-Liga-inter-Gruppe 5 im Aufstiegsrennen mit. Neun Runden vor Schluss beträgt der Rückstand der Schöftler auf den zweiten Promotionsplatz nur sechs Punkte. Zudem spielt die Elf um Captain Gianni Barile Mitte Juni zuhause gegen den FC Kreuzlingen um den Einzug in die Hauptrunde des Schweizer Cups 2022/23.

Wer auf Sven Osterwalder folgt, ist noch nicht bekannt. Sportchef Michael Meier bestätigt, dass bereits Gespräche mit Kandidaten stattgefunden haben und eine Lösung bis spätestens Ende der nächsten Woche zu erwarten sei. «Wir wollen in dieser Angelegenheit vorwärtsmachen, auch im Hinblick auf die Kaderplanung für die neue Saison», sagt Meier.