Die Cafeteria, eine Begegnungsstätte für alle | Der Landanzeiger

Jedermann (und jedefrau) ist herzlich eingeladen, mit der Familie oder mit Freunden vorbeizukommen und es sich beim Plaudern, Jassen, einem Gläschen Wein und einem «gluschtigen» Menü gut gehen zu lassen. Die Gäste verweilen auch sehr gerne in der Gartenwirtschaft. Mit den steigenden Temperaturen ist es zurzeit herrlich, geschützt vor Zugluft draussen zu sitzen und die warme Frühlingssonne zu geniessen. Falls es doch zu heiss werden sollte, sorgen die Storen für angenehmen Schatten. Und bei Regen ist man vor Nässe geschützt.

Auch für Anlässe bestens geeignet

Die Cafeteria bietet ein abwechslungsreiches, umfangreiches und saisonal ausgerichtetes Speiseangebot zu günstigen Preisen mit schnellem, freundlichem und kompetentem Service in einladendem Ambiente. Es gibt ein täglich wechselndes Tagesmenü, ausserdem den Wochenhit und ein Vegi-Menü sowie verschiedene Salate vom Buffet. Der wöchentliche Menü-Plan wird jeweils auf der Homepage des Alterszentrums veröffentlicht. Es ist ratsam sich einen Platz fürs Mittagessen zu reservieren. Wer nicht persönlich in der Sunnmatte vorbeigehen kann, dem sei der Mahlzeiten-Lieferdienst empfohlen. Dabei kann man sich das Essen in der Box bequem nach Hause bringen lassen. Bei Zimmertemperatur bleibt die Mahlzeit rund 90 Minuten lang dampfend heiss. Sehr beliebt ist auch der Znüni-Hit. Dabei gibt es ein Sandwich oder zwei Wienerli mit Brot sowie ein Getränk für nur sechs Franken. Für Geburtstagsfeiern, Klassentreffen oder Vereinsanlässe (bis zu etwa 30 Personen) eignet sich die Sunnmatte ebenfalls bestens. Tagsüber kann man den Mehrzweckraum reservieren, abends wird man in der fürs Publikum geschlossenen Cafeteria bewirtet.

Schöne Aufmachung: Das Kaffee- und Tee-Trinken wird förmlich zelebriert. So schmeckt das feine Getränk gleich doppelt so gut.

«Muntermacher» oder «Tatendrang»?

Tee-Liebhabern sei der Besuch im «Café-Restaurant Sunnmatte» wärmstens empfohlen. Bereits das Studium der neuen, schön gestalteten Tee-Karte ist ein Genuss. Die Teesorten aus dem Hause «Twinings» haben originelle Namen wie zum Beispiel «Muntermacher» (Guarana, Zitronengras, Rosmarin) oder «Tatendrang» (Hibiskus, Zitronengras, Rosmarin und Süssholz) und laden dazu ein, sich auf Entdeckungsreise zu begeben. Geschmackliche Höhenflüge sind garantiert! Auch die neue Kaffeemarke «Inflagranti» wird die Liebhaber von herzhaft-kräftigem Kaffee und Espresso begeistern. In der Cafeteria der Sunnmatte gibt es auch alkoholische Getränke wie Bier und Wein. Bald soll eine kleine, feine Weinkarte entstehen, die auch Prosecco enthalten wird.

Die Glace-Karte ist ebenfalls neu gestaltet worden und bietet eine grosse Auswahl an feinen Coupes und Gelati. Speziell erwähnt sei hier der Coupe Sunnmatte: Vanille-, Pistache- und Bananen-Rahmglace werden mit Bananen- und Kiwi-Stücken sowie Rahm dekoriert. Ein Genuss! Bei den Desserts setzt man auch auf saisonale Spezialitäten. Bald werden Schweizer Erdbeeren die Dessert-Karte bereichern, im Herbst und Winter gehören natürlich Vermicelles in verschiedenen Variationen zum Angebot. Dabei freuen sich die Gäste immer wieder über die erstaunlich moderaten Preise für alle Speisen und Getränke.

Öffnungszeiten

Montag – Samstag: 8.30–17.00 Uhr

Sonntag: 11.00–17.00 Uhr

Wöchentlicher Menü-Plan: www.sunnmatte.ch

Tischreservationen unter: Telefon 062 737 49 08