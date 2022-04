Neuester Trend: Grillieren mit Pellets | Der Landanzeiger

Mit dem Frühlingsfest startet Rüegger Holz in die neue Gartensaison. Im Familienbetrieb in Uerkheim findet man alles dafür und das meiste ist aus Schweizer Holz: klassische Sichtschutzwände, schöne Holzterrassen, grosse Tische, Bänke, Stühle, ganze Holzhäuser – alles für den Aussenbereich des Gartens. Exklusiv bei Rüegger Holz gibt es eine schöne Auswahl an Original-Strandkörben von der Ostsee- Insel Usedomn.

Eine weitere Spezialität des Uerkner Fachgeschäftes sind Kinderspielgeräte. «Diese stellen wir selbst her, natürlich aus Schweizer Holz», erklären Peter und Andrea Rüegger.

Alles für die Gartensaison: Kinderspielgeräte, Holzterrassen, Tische, Bänke, Stühle, Holzhäuser und vieles mehr bei Rüegger Holz.

Pellet-Grill per App steuern

Immer wieder gibt es bei Rüegger Holz tolle Neuigkeiten zu entdecken. In diesem Jahr ist es wohl der Grill, der nicht mit Holz, Gas oder Holzkohle befeuert wird, sondern mit Pellets. Rüegger Holz führt die High-Tech-Marke Broil King aus der Topliga der Grillhersteller. Was als erstes auffällt, ist die massive Bauweise und das grosse digitale Bedienelement. Beim Frühlingsfest wurde ein Sonntagsbraten auf dem Pellet-Grill ähnlich wie beim Smoker indirekt stundenlang auf die gewünschte Garstufe gebracht. Die Temperatur ist von 82 bis über 316 Grad frei und in kleinen Schritten einstellbar, was übrigens auch per Smartphone-App möglich ist. Die Gartensaison ist spätestens nach Rüeggers Frühlingsfest eröffnet.