«Pumptrack 5040» soll ab Frühjahr 2023 rollen | Der Landanzeiger

Seit der Verein «Pumptrack 5040» mit der Sponsorensuche begonnen hat, konnte er schon viele Unterstützer für sein Projekt gewinnen. Das Feedback von zahlreichen Firmen und Privatpersonen ist durchwegs positiv. Viele Sponsoren sind schon auf ihrer Homepage aufgelistet.

Jeder Franken zählt

Gut die Hälfte der benötigten Summe von rund 500’000 Franken wurde bereits zugesprochen. Der Verein ist weiterhin aktiv auf Sponsorensuche um sein Ziel von einem «Pumptrack für alle» in Schöftland zu erreichen.

Am 30. April findet nach langer Pause endlich wieder der beliebte «Schöftler Märt» statt. Der Verein «Pumptrack 5040» wird am Markt präsent sein und freut sich sehr über jeden Besuch an ihrem Stand. Nach wie vor sind sie auf Unterstützung angewiesen. Jeder Franken trägt dazu bei, dass in Schöftland bald fleissig Runden gedreht werden können. Gemeinsam wird so das Freizeitangebot in der Region erweitert.

Für Kids und Erwachsene

Pumptracks sind Rundkurse mit aufeinanderfolgenden Wellen und Steilwandkurven. Sie dienen einer breiten Nutzergruppe vom Kind bis zum Erwachsenen und können mit allen Sportgeräten mit Rollen und Rädern (Velos, Laufräder, Kickboard, Skateboard, Rollschuhe, Inlineskates, Rollstuhl, etc.) befahren werden.

Zudem ist es dem Verein ein grosses Anliegen alle Menschen anzusprechen, daher ist dieser neue Pumptrack rollstuhlgängig konzipiert. Die Anlage wird frei zugänglich und für alle kostenlos nutzbar sein.

Weitere Informationen zum Projekt oder dem Sponsoring sind auf ihrer Homepage unter www.pumptrack5040.ch zu finden.