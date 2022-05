Frischer Wind in der Aeschbachhalle | Der Landanzeiger

«Wir haben immer an die Aeschbachhalle geglaubt – auch die letzten zwei Jahre. Und auch Aarauerinnen und Aarauer haben uns wissen lassen, dass sie hinter dieser Halle stehen», sagte Christoph Egli von der Immobilienentwicklerin Mobimo kurz vor dem Eröffnung der neuen Aeschbachhalle. Und die Aarauerinnen und Aarauer sowie die ganze Region kamen dann auch zahlreich zum dreitägigen Eröffnungswochenende. Sie genossen Speis und Trank, Musik und Unterhaltung und staunten nicht schlecht, mit wie wenig Umbauarbeiten aber umso mehr frischem Wind die Aeschbachhalle neu daherkommt.

Hinter der Aeschbachhalle, neu AHA genannt, stehen die lokale Aarauer Eventagentur Zeitpol sowie der im Sozial- und Kulturbereich tätige Gastronomiepartner Parterre Basel. «Wir freuen uns wahnsinnig in einer so tollen Halle und einer so tollen Stadt wie Aarau starten zu dürfen und das Herzstück dieses Quartiers mit Leben zu füllen», so die Co-Geschäftsführer Dario Hauri und Silvan Meyer an der Eröffnung.

Seit Montag hat die Aeschbachhalle nun regulär geöffnet. Das heisst die AHA empfängt Gäste zum Essen, Trinken, Lauschen, Stöbern oder auch nur Gucken und Schlendern. Im Restaurant «Ox» werden täglich Mittagsmenüs serviert, die Bar «Friedrich» empfängt Montag bis Samstag sogar bereits ab 9 Uhr Gäste zum Morgenkaffee und hat bis nach dem dritten Feierabendbier geöffnet. Die Musikbar «Lauschmahl» startet am Freitag, 6. Mai ihr Programm mit einem Konzert von Rappel – der Eintritt ins Lauschmahl ist jeweils kostenlos. Einen Tag später steht auch der erste Markt in der gemütlichen Markthalle an: Am «Pre-Owned Second Hand Fashion Markt» warten zahlreiche Fundstücke auf die Besucherinnen und Besucher. Wer bereits vorher etwas «Markt-Feeling» verspüren möchte, darf beim ständig in der Halle platzierten AHA-Markt jederzeit reinschauen. Das kleine aber feine Markthäuschen bietet regionale Produkte an und lädt zum Entdecken ein.