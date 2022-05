Basil Gmür ist der neue Geschäftsführer

Basil Gmür (26) wird ab 1. Juni neuer Geschäftsführer der IG Sport Aargau mit Sitz in Siggenthal Station. Basil Gmür ist ein bekanntes Gesicht im Aargauer Sport. Er arbeitete in den vergangenen Jahren für die Swiss Football League sowie für den FC Baden 1897. Nach der Alten Kantonsschule in Aarau absolvierte Gmür die Höhere Fachschule für Wirtschaft. Aktuell studiert er im vierten Semester Sport Management an der Fachhochschule in Chur.

Der Sport befindet sich derzeit im Wandel. Gerade die jüngste Zeit hat tiefe Spuren bei den Aargauer Sportverbänden und ihren Vereinen hinterlassen. Die gesellschaftlichen Trends sowie auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfordern einen ganzheitlichen Ansatz und eine konsequente Fortführung der Professionalisierung im Sport. Die Entscheidungsträgerinnen und -träger im und um den Aargauer Sport sind gefordert. Genau darin sieht Jörg Sennrich, Präsident der IG Sport Aargau das grosse Potenzial des neuen Kopfes der IG Sport Aargau: «Basil Gmür bringt sehr gute Voraussetzungen mit, um die IG Sport Aargau mit neuen Ideen weiter nach vorne zu bringen und die aktuellen Projekte erfolgreich fortzuführen. Er kennt sowohl die traditionellen Werte im Sport wie auch die Bedürfnisse der jungen, Sport treibenden Gesellschaft.»

Basil Gmür freut sich auf die neue Herausforderung bei der IG Sport Aargau: «Es erfüllt mich mit Stolz und Freude, die Aufbauarbeiten von meinem Vorgänger Marco Meili fortführen zu dürfen und das nächste Kapitel im Aargauer Sport gemeinsam mit dem Vorstand der IG Sport Aargau aufzuschlagen.» In seiner Funktion vertritt Basil Gmür die Interessen der 32 Aargauer Sportverbände, die der IG Sport Aargau angehören, gegenüber der Gesellschaft, der Wirtschaft und den Behörden.