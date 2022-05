Cinema 8: Heute wird E-Go-Kart-Bahn eröffnet | Der Landanzeiger

E-Go-Kart heisst die neuste Attraktion im Cinema 8 in Schöftland. Im ersten und zweiten Untergeschoss des neusten Nebengebäudes steht eine 370 Meter lange Indoor-Kart-Bahn. Auf der topmodernen Anlage können bis zu zehn Personen pro Rennen auf den schnellen E-Karts ihre Fahrfähigkeiten unter Beweis stellen und sich packende Rennen liefern.

Die Begeisterung bei den ersten Gästen auf der Bahn ist riesig: «Ich hätte nicht gedacht, dass die Post auch mit E-Karts so abgeht», sagt ein erfahrener Rennkart- Fahrer. «Es macht richtig Spass, ich komme wieder», sagt eine Frau. Verständlich, ihre schnellste Rundenzeit liegt keine zwei Sekunden hinter der des Tagesschnellsten. Auch Schöftlands Gemeindeammann Thomas Buchschacher ist voll des Lobes: «Eine beeindruckende Anlage und eine weitere Attraktion für unsere Gemeinde.» Sagts, schnappt sich einen Helm und fährt in seinem Renndurchgang gleich aufs Podest.

Der Eintritt und die Registrierung für die einzelnen Renndurchgänge erfolgen in der neuen «Highway 101 Bar». Von hier aus geniessen die Besucher beste Übersicht auf die Bahn und das Renngeschehen. Hier ist man live dabei, wenn die Fahrer im Anschluss ihre Rundenzeiten analysieren und ihre Podestplätze feiern.

Fakten zum E-Go-Kart

Die Bahn befindet sich im UG des Neubaus neben dem Cinema 8 (Eingangstür beschriftet). Registrierung und Empfang ist in der «Highway 101 Bar» (1. UG), der Eingang zum «E-Go- Kart» im 2. UG.

Öffnungszeiten: Mo + Di: geschlossen; Mi: 15.00–22.00 Uhr; Do: 17.30–22.00 Uhr; Fr: 16.30–23.00 Uh; Sa: 14.00– 22.00 Uhr; So: 12.00–20.00 Uhr.

Anforderungen an Fahrer: Mindestgrösse 1.30 m; Fahrer dürfen nicht alkoholisiert sein.

Preise: Ab 14 Jahre: 25 Franken (+2 Franken für Sturmhaube); bis 13 Jahre: 20 Franken (+2 Franken für Sturmhaube)

Reservationen: www.cinema8.ch/egokart