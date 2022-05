Töffsegnung in Bremgarten | Der Landanzeiger

Nach dem coronabedingten Unterbruch ist es endlich wieder so weit: Der traditionelle Event, der früher bei der Kirche in Fischbach-Göslikon durchgeführt wurde, findet neu auf dem Kornhausplatz in Bremgarten statt. Ab 14 Uhr freuen sich die Festwirtschaft im Comolli-Areal und die Café-Bar Cafferino am Kornhausplatz auf Gäste.

Um 15 Uhr folgt die eigentliche Töffsegnung durch die Pfarrpersonen Claudio Gabriel (kath.), Corinne Dobler (ref.) und Simon Spalinger (freier Pastor). Mit diesem feierlichen Akt wird Gott um seinen Schutz für alle Töfffahrer und Töfffahrerinnen gebeten, damit sie ihre Ziele sicher und wohlauf erreichen. Alle Teilnehmenden erhalten die Segnung für eine unfallfreie und sichere Saison 2022.

Um etwa 16.15 Uhr wird sich der bewilligte Corso in Bewegung setzen und für viele staunende Gesichter sorgen. Der Corso führt von Bremgarten nach Fischbach- Göslikon, Gnadenthal, Stetten, Künten, Eggenwil und zurück nach Bremgarten. Via Zürcherstrasse und Marktgasse, Am Bogen und die alte Holzbrücke endet der Corso im Comolli- Areal.

Dort können die Teilnehmenden bei Speis und Trank Neuigkeiten, Reisepläne sowie technische Daten und Fakten untereinander austauschen. René Heimgartner (www.saltandpepper.ch) wird den Anlass musikalisch umrahmen.

Die Organisatoren freuen sich auf viele Teilnehmer. Selbstverständlich sind auch Gäste willkommen, die nicht selber Töff fahren und den stimmungsvollen Anlass miterleben wollen.

www.tcs-motorradgruppe-aargau.ch