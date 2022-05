Voller Erfolg beim Ducati Opening in Oberentfelden | Der Landanzeiger

Am Samstag, 30. April 2022, 10.00 Uhr hiess es «Benvenuto Ducati» in Oberentfelden bei der Moto-Tech Schweiz AG. Mit Korkenknallen, Stolz und voller Freude eröffneten Geschäftsinhaber Beram Sihrab zusammen mit Antonio Marchese, Managing Director Ducati Schweiz, und das 15-köpfige Team das neue Ducati-Center in Oberentfelden. In «Mototech-Manier» wurde angestossen und in gemütlicher Atmosphäre mit den Kunden die Neueröffnung gefeiert.

Das gesamte Ducati-Sortiment wurde vorgestellt und die Besucher konnten sich über die neusten Modelle informieren, fachkundige Gespräche führen oder sogar an Ort und Stelle ihr «Traummotorrad» Probe fahren.

Zur Stärkung wurde typisch «italienisch » Pizza mit Tradition und Leidenschaft serviert.

Eine nationale Bekanntheit erlangte die Mototech durch ihre individuellen und exklusiven Umbauten, angepasst auf die Wünsche des Kunden. Mit der Luxusmarke Ducati erweitert Mototech jetzt sein Motorradsortiment, welche seit 2012 zum Audi-Konzern gehört und ab dem Jahr 2023 als Alleinausrüster der Elektro-Rennserie einsteigt.

Warum Ducati?

Zitat Beram Sihrab: «Ich habe eine grosse Leidenschaft zu der Marke entwickelt, da auch mein erstes Nakedbike eine Ducati war. Zusätzlich ist das für uns eine optimale und komplementäre Marke, damit wir die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden bestmöglich abdecken können.»

Moto-Tech Schweiz AG ist für seine Umbauten bekannt und vor allem bei Neueinsteigern für die kompetente und ehrliche Beratung beliebt. Zusammen mit unserem langjährigen Partner, Fahrschule Ralph Gilgen, ist der Einstieg des Motorradfahrens mit grosser Freude und Professionalität verbunden.

Hier ist der Kunde König

Als Kawasaki- und Ducati-Center bietet Mototech auf über 1000 m2 alles, was dein Biker-Herz begehrt.

Wir sind gespannt, welche neuen Umbauten mit der neuen Marke vorgestellt werden, und wünschen dem gesamten Mototech-Team alles Gute und viel Erfolg.