100 + 1 Jahre zurück in der Zeit

Die Generalversammlung des Gwärb Buchs am letzten Freitag war etwas ganz Besonderes: Präsident Daniel Bachmann und Co-Präsident Loris Morini empfingen die Mitglieder stilecht in Frack und Zylinder, wie bei der Gründungsversammlung anno 1921.

Es war ein grossartiges Bild, das sich den Besuchern in der alten Turnhalle zu Buchs bot: Nicht nur Veranstaltungsort und Vorstand reflektierten die Zeitreise ins Gründungsjahr des Vereins, nein, auch die Mitglieder liessen es sich nicht nehmen, im Kleidungsstil jener Jahre zu erscheinen.

Jahreszahlen im Kerzenschein

Die alte Turnhalle ganz in stimmungsvolles Kerzenlicht getaucht, die Damen in Charleston-Kleidern und die Herren mit Kegelhosen und Hut, waren herrlich anzusehen. Das schummrige Kerzenlicht brachte den Vorstand allerdings beim Ablesen der eigenen Vortragsnotizen auf Papier das eine oder andere Mal an seine Grenzen. Da die Zahlen des Vereines aber solide und keine heiklen Traktanden zur Abstimmung standen, konnte die Agenda trotzdem zügig abgearbeitet werden.

Neu in den Vorstand gewählt

Ohne Gegenstimme und unter grossem Applaus wurden Susi Gerber und Iris Aleit neu in den Vorstand des Gewerbevereins Buchs gewählt. Susi Gerber wird für für die Organisation der Anlässe zuständig sein, Iris Aleit betreut neu das Ressort Kommunikation.

Familie Maurer seit 1921 dabei

An der ersten, ordentlichen Generalversammlung des Buchser Gewerbevereines wurde 1921 der Malermeister Albert Maurer zum 1. Präsidenten gewählt. Mehr als 100 Jahre später gehört sein Enkel Tobias Maurer als Malermeister noch immer dieser Institution an. Es gibt wohl nicht viele Gewerbefamilien, die eine solch durchgängige Familientradition vorweisen können. Als Abschluss des offiziellen Teiles der Versammlung zeigte Tobias Maurer einen mehrminütigen Ausschnitt aus dem witzigen Stummfilm «The Champion» von Charlie Chaplin, welcher in der Ära der Gründungszeit des Vereines in den Kinos lief. Den gelungenen Abend liessen die Mitglieder im Anschluss bei einem feinen Nachtessen und angeregten Gesprächen im Kerzenlicht ausklingen.

Nächste Höhepunkte

Das Jubiläumsjahr des Buchser Gwärb geht weiter: Vom 17. bis 19. Juni ist der Verein am Jugendfest Buchs präsent. Im August startet der Lehrstellen-Rätsel- Pfad «Buxtrail» und vom 28. bis 30. Oktober bildet die «BUGA» Höhepunkt und Abschluss des Geburtstagsjahres. Weitere Details zu den einzelnen Events gibt es auf www.gewerbevereinbuchs. ch