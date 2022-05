Markus Bolliger verlässt nach 29 Jahren die Post | Der Landanzeiger

Als Markus Bolliger vor 29 Jahren die Leitung der Poststelle in Schöftland übernahm, nannte man ihn noch «Posthalter», seinen Betrieb «PTT» (Post-, Telefon- und Telegrafenbetriebe) und das Verschicken eines A-Post- Briefs kostete noch 80 Rappen.

«Ja, in den letzten fast 30 Jahren hat sich bei der Post viel verändert», sagt Markus Bolliger. Auch in Schöftland hat sich viel getan. Im März 1997 wurde der heutige Standort bezogen, zuvor war die Post in der Nähe des Bahnhofs zu Hause. Die Post Schöftland hat durch ihre geografische Lage eine grosse Bedeutung. «Über all die Jahre habe ich den Kontakt mit den Kunden am Schalter oder den Geschäftskunden im Aussendienst immer sehr geschätzt. Für mich und mein Team stand ein guter Kundenservice immer an erster Stelle.»

2012 wechselte Bolliger in die Beratung von Geschäftskunden der Post, in den Aussendienst und 2018 in den Führungssupport der Region Luzern. Vor zwei Jahren kehrte er als Teamleiter der Filialen Schöftland, Oberentfelden und Kölliken zurück. Im Alter von 57 Jahren verabschiedet er sich nun vom «gelben Riesen» und plant eine berufliche Veränderung. Am 26. Mai ist sein letzter Arbeitstag in Schöftland. «Ich bedanke mich bei der Kundschaft für die langjährige Treue und die vielen guten Bekanntschaften und Begegnungen während den letzten fast 30 Jahren», sagt Markus Bolliger abschliessend.