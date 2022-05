9000 Schüler mehr als vor neun Jahren | Der Landanzeiger

Am 15. September 2021 zählte die öffentliche Volksschule im Kanton Aargau 79’136 Schülerinnen und Schüler. Sie wurden von 9114 Lehrpersonen (5841 Vollzeitäquivalenten) in 4204 Abteilungen unterrichtet. Dies zeigt die aktuelle Statistik der Lernenden und Lehrpersonen von Statistik Aargau. Per Stichtag verfügten 198 der 210 Gemeinden über eine eigene Primarschule. In 2189 Abteilungen wurde insgesamt 42’272 Kindern der Lehrstoff der 1. bis 6. Klasse vermittelt. Die Grösse der Primarschulstandorte schwankt zwischen 18 und 1209 Lernenden. In den Primarschulen unterrichteten 4’855 Lehrpersonen: 4132 Frauen und 723 Männer; 1435 Vollzeitbeschäftige und 3420 Teilzeitbeschäftigte. 834 Lehrpersonen waren jünger als 30 und 1243 älter als 55 Jahre alt.

Abteilungen werden grösser

Die durchschnittliche Abteilungsgrösse in der Primarschule ist seit 2012 von 18,3 auf 19,3 Lernende angestiegen. Damit wird pro Primarschulabteilung heute im Mittel ein Kind mehr unterrichtet als noch vor neun Jahren. Das Betreuungsverhältnis (Lernende pro Vollzeitäquivalent) ist in derselben Zeitspanne leicht zurückgegangen und liegt aktuell bei 13,9 Lernenden pro Vollzeitäquivalent.

1818 Primarschulabteilungen werden einklassig geführt, 371 Abteilungen mehrklassig. Das altersdurchmischte Unterrichten findet hauptsächlich in den kleineren Schulen statt, die mit dieser Unterrichtsform ihre Abteilungsgrössen besser steuern können. 64,3 Prozent der Abteilungen an Schulen mit weniger als 100 Lernenden sind mehrklassig. Bei Schulen mit mehr als 400 Lernenden liegt der entsprechende Anteil bei 5,3 Prozent.

Teilzeitarbeit ist bei den Lehrpersonen der Volksschule, der Mittelschule und der Berufsfachschule beliebt. Der durchschnittliche Beschäftigungsgrad liegt in der Volksschule bei 66,8 Prozent, in der Mittelschule bei 62,3 Prozent und in der Berufsfachschule bei 58,9 Prozent.

Weibliche Lehrpersonen arbeiten vorzugsweise Teilzeit, doch auch bei den männlichen Kollegen stösst diese Arbeitsform auf eine grosse Nachfrage. Während 74,8 Prozent der Lehrerinnen an der Volksschule Teilzeit arbeiten, sind es bei den Lehrern mit 54,2 Prozent ebenfalls mehr als die Hälfte. 74,5 Prozent aller Lehrpersonen an Mittelschulen arbeiten Teilzeit. Dabei sind 87,1 Prozent aller Frauen und 64,9 Prozent aller Männer mit einem Pensum angestellt, das weniger als 90 Prozent eines Vollpensums ausmacht.