Ein Blick hinter die Kulissen – Der Altersheimverein Kölliken stellt sich vor | Der Landanzeiger

Ein kurzer Blick in die Geschichte der Sunnmatte zeigt, dass am 24. September 1979 die 1. Sitzung des Altersheimvereins stattfand. Die Eröffnung des Altersheims erfolgte am 5. November 1982. Im Jahr 2000 konnten die Alterswohnungen bezogen werden, und 2004 erfolgte die Erweiterung des Altersheims um 15 Zimmer. In seinen Statuten ist der Zweck des Altersheimvereins Kölliken beschrieben: «Sein Zweck besteht darin, den Betrieb des Alters- und Pflegeheimes in Kölliken und die Verwaltung von Alterswohnungen mit diversen Dienstleistungen zu gewährleisten. Zusätzlich kann der Verein auch andere Aufgaben im Bereich der Altersbetreuung übernehmen.»

Eine Herzensangelegenheit

Roland Brauen ist seit letztem Jahr Präsident des Vereins. Die Sunnmatte liege ihm sehr am Herzen, sagt Brauen: «Mein Vater hat seinerzeit als Architekt im Planungsteam das Alterszentrum mitgebaut. Als er 1981 starb, führte ich seine Arbeit zu Ende. Daher habe ich eine spezielle Verbindung zur Sunnmatte. Im Jahr 2006 kam ich in den Vorstand des Vereins, und zwar als Delegierter des Gemeinderates Kölliken. Ich war damals im Gemeinderat und das Altersheim gehörte zu meinen Aufgaben.»

Der Verein übernehme durch das Betreiben des Alters- und Pflegeheims eine für die Gemeinde wichtige kommunale Aufgabe. «Er trägt damit eine grosse gesellschaftliche Verantwortung. In einem kürzlich neu unterschriebenen Betriebsführungsvertrag sind die Kompetenzen klar geregelt. Wir engagieren uns sozial und nehmen eine gesellschaftliche Verantwortung wahr.»

Der Vorstand führt das Alterszentrum Sunnmatte auf strategischer Ebene in enger und konstruktiver Zusammenarbeit mit dem Geschäftsleiter, der als operativ Verantwortlicher das Alterszentrum führt. Zurzeit sind folgende Mitglieder im Vorstand: Roland Brauen (Präsident/Bau), Frank Ammann (Vizepräsident/ Personal), Mirjam Bossard (Hotellerie, Gemeinderätin Kölliken), Rolf Hess (Finanzen), Rolf Fäs (Strategie), Markus Jörin (Öffentlichkeitsarbeit) und Dagmar Schenk (Gesundheitswesen). Die Arbeit im Vorstand des Altersheimvereins sei sehr anspruchsvoll und intensiv, sagt Brauen. «Wir sind ein Team von kompetenten, bestens vernetzten Leuten und ergänzen uns sehr gut.»

«Ein Geben und Nehmen»

Derzeit hat der Altersheimverein 102 Einzelmitglieder und 55 Ehepaar-Mitgliedschaften. Die Mitgliedschaft ist keine Voraussetzung, um ein Zimmer in der Sunnmatte zu bekommen. Der Mitgliederbeitrag beträgt 40 Franken für Einzelmitglieder und 65 Franken für Ehepaare. Natürlich seien auch Spenden immer sehr willkommen. «Das will ich nicht verheimlichen! Alle Spenden werden wir im Sinne des Spenders gescheit einsetzen, das garantieren wir.»

Manche Mitglieder – und auch solche, die nicht Mitglied des Altersheimvereins sind – engagieren sich, sie helfen bei Spielnachmittagen mit den Pensionären oder gestalten Rollstuhlausflüge und Ähnliches. Brauen: «Das finde ich schön und ich bin dafür sehr dankbar. Man kann sich in unserem Verein sozial betätigen und bekommt auch etwas zurück, es ist ein Geben und Nehmen.» Er würde sich über neue Mitglieder sehr freuen, sagt der Präsident zum Schluss: «Schön wäre es auch, engagierte Mitglieder zu bekommen, die sich einbringen, Verantwortung übernehmen und die eventuell auch einmal einen Platz im Vorstand einnehmen wollen. Denn der Vorstand muss so besetzt sein, dass das Altersheim erfolgreich geführt werden kann. Wer an einer Mitgliedschaft beim Altersheimverein Kölliken interessiert ist, kann diese bei der Verwaltung des Alterszentrums Sunnmatte beantragen.»