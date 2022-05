Ihre Zufriedenheit ist unser Antrieb | Der Landanzeiger

Am 1. April des vergangenen Jahres gratulierte Nissan Schweiz der Garage Vogel zur 50-jährigen erfolgreichen Zusammenarbeit. Neben Neuwagen dieser Marke ist der Betrieb auch offizieller Infiniti-Vertreter. Aktuell sind Probefahren mit dem neuen Nissan Qashqai der 3. Generation auf Termin möglich. Mit seinem 1.3 T Benzinmotor und 140 PS resp. 158 PS Leistung, verfügt das Auto über eine 12V-Mildhybrid-Technologie, die es erlaubt, effektiv Sprit zu sparen. Ab diesem Frühling ist das Modell auch als 4×4 erhältlich und ab Herbst 2022 mit dem neuen «innovativen Antrieb e-POWER». Alle Infos gibt es auf der Firmenwebseite, wo auch immer eine Handvoll Occasions-Modelle zur Verfügung stehen.

Garage gehört zum Dorfbild

Die Geschichte des Familienbetriebs reicht sogar noch etwas weiter zurück. 1963 übernahm Bruno Vogel in Däniken die Marke SAAB. 1966 folgte der Umzug nach Hirschthal – vorerst am Standort beim Bahnhof, wo man sich 30 Jahre lang niedergelassen hatte. In dieser Zeit kam die Marke Nissan dazu und die beiden Söhne Mario und Erwin traten in den Betrieb ein. 1996 stand der grosse Umzug in den Neubau an der Hauptstrasse 38 an, den heutigen Standort der Garage M. + E. Vogel. Der Firmenname lässt es erahnen: Seit der Jahrtausendwende haben die beiden Söhne von Bruno Vogel den Betrieb übernommen. Von dieser langen Familientradition und der langjährigen Erfahrung profitieren heute vor allem die Kundinnen und Kunden, die sich für ein Auto der Marken Nissan, Saab und seit 2016 Infiniti interessieren. Auch wer bereits ein Auto besitzt, findet in der Hirschthaler Garage den idealen Service-Partner in der Region. Das Dienstleistungsangebot umfasst Wartung und Reparatur auch anderer Automarken, was beispielsweise auch Abgaswartungen und MFK Bereitstellung einschliesst.