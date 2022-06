Der Spar ist ab sofort am Sonntag wieder offen | Der Landanzeiger

«Mein Mann und ich freuen uns sehr, den Spar in Oberentfelden übernehmen zu dürfen», sagt Flora Saiti am Samstag bei der Geschäftsübergabe. «Wir sind sehr motiviert, die gute Arbeit von Bruno Huwiler weiterzuführen und zusammen mit unserem Team die grosse Stammkundschaft zu pflegen.» Mit ihrer ersten grossen Änderung nach der Übernahme, wird sich das Ehepaar Saiti wohl viele Freunde schaffen. Zusammen mit ihrer Familie wird Flora Saiti nämlich ab sofort, den Spar auch am Sonntag von 9 bis 17 Uhr wieder öffnen. «Das ist ein grosses Bedürfnis unserer Kundschaft», weiss Flora Saiti. Schliesslich arbeitet sie seit elf Jahren im Spar in Oberentfelden und kennt nicht nur den Laden bestens, sondern auch die Kunden und ihre Wünsche. «Ich bin Bruno Huwiler für alles sehr dankbar», sagt Flora Saiti. «Er hat mir hier die Chance gegeben, in diesen tollen Beruf einzusteigen und mich weiterzuentwickeln.» Dass er sie weiter gefördert und zur Marktleiterin gemacht hat, wird Flora Saiti ihm nie vergessen, wie sie sagt. «Bruno Huwiler hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin.»

Bruno Huwiler und Flora Saiti haben elf Jahre zusammen im Spar in Oberentfelden gearbeitet. Sie war seine erste Lehrtochter: Aferdita Tika überreichte ihrem ehemaligen Lehrmeister ein Abschiedsgeschenk.

Zur Verabschiedung von Bruno Huwiler, der den Spar in Oberentfelden während 12 Jahren führte, kamen auch viele treue Kundinnen und Kunden, aber auch ehemalige Lehrtöchter. Diese brachten Geschenke und viele Erinnerungen mit. Es wurde viel gelacht und es gab auch innige Umarmungen zum Abschied. Bruno Huwiler zieht sich nun aus dem Berufsleben zurück und geniesst seine schon längst verdiente Pension. «Ich werde aber immer für die Familie Saiti da sein, wenn mein Rat oder meine Hilfe gefragt sind», sagt Bruno Huwiler zum Abschluss.

Seit 1. Juni gelten folgende Öffnungszeiten: Montag bis Mittwoch, 7.00–19.00 Uhr, Donnerstag, 7.00–20.00 Uhr, Freitag und Samstag, 7.00–19.00 Uhr, Sonntag, 9.00–17.00 Uhr.