Der Yaris Cross ist der beliebteste Kompakt SUV | Der Landanzeiger

Der Yaris Cross ist ein neues Modell, das Toyotas langjährige Erfahrung und umfangreiches Know-how im Design und in der Konstruktion von Kleinwagen und SUVs vereint und von der ersten Konzeptphase an speziell für europäische Kunden entwickelt wurde. Der Yaris Cross verfügt über ein Hybridsystem der vierten Generation, die höchsten Sicherheitsstandards mit der zweiten Generation der Toyota Safety Sense Systeme sowie das typische «Big-Small»-Design, das einen großen und funktionalen Innenraum mit kompakten Abmessungen vereint. Diese Eigenschaften kombiniert der Yaris Cross mit den typischen Merkmalen eines SUV. Toyota blickt auf eine lange Tradition in dieser zum Kernsegment aufgestiegenen Fahrzeugklasse. Sie reicht zurück bis zum ersten RAV4, der vor mehr als 25 Jahren zu den Mitbegründern dieses Segments zählte. Beliebtester Kompakt SUV der Schweiz Der Toyota Yaris Cross ist im ersten Drittel des Jahres der beliebteste Kompakt SUV der Schweiz mit insgesamt 792 verkauften Fahrzeugen. Damit setzt das neu eingeführte Modell sich gegen eine starke Konkurrenz durch, welche mit bereits etablierten Modellen im Markt vertreten ist. Den 1,5l Hybrid mit stufenlosem Automatik Getriebe ist bereits ab 28’900 Franken beim Händler verfügbar.

Toyota Yaris Cross ist «World Urban Car of the Year» 2022

Eine internationale Jury kürte im Rahmen der «International Auto Show» in New York den Kompakt-SUV zum Sieger bei den World Car Awards 2022. Der Yaris Cross wurde zum «World Urban Car of the Year» gewählt. Die World Car Awards werden jährlich vergeben, die Wahl trifft eine Jury mit 102 Mitgliedern aus 33 Ländern und fand dieses Jahr im April statt. Mit der Auszeichnung zum «World Urban Car of the Year» tritt der Yaris Cross in die Fussstapfen des, der 2021 zu Europas Auto des Jahres gekürt wurde. «Wir fühlen uns geehrt, dass unser Modell als ‹World Urban Car› ausgezeichnet wurde», so Takatomo Suzuki, Chefingenieur der Toyota Compact Car Company bei der Toyota Motor Corporation. «Wir haben uns bei der Entwicklung des Yaris Cross von unserer Philosophie leiten lassen, einen Kompaktwagen mit einem geräumigen Laderaum und einem hohen Nutzwert sowie ausreichender Leistung und niedrigem Kraftstoffverbrauch zu entwickeln.