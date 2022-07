«Der Hut gefällt mir am besten» | Der Landanzeiger

Mit Sicherheitsnadeln werden die Strümpfe an der Turnhose befestigt. Die Pluderhose wird darübergezogen. Die Hosenknöpfe zu schliessen – gar nicht so einfach. Danach kommt das Hemd mit Rüschen um den Hals und den Handgelenken, darüber dann der Wams. Den Hut noch auf den Kopf und der Gurt für die Standarte und komplett ist das Kostüm der Standartenträgerin. Und dieses passt Greta Lorani wie angegossen. Nur beim Sitzen sei die Hose etwas eng, sagt sie. Aber das würde schon gehen, versichert sie der Stadtweibelin Monika Ramseyer bei der Kostümanprobe. «Am besten gefällt mir der Hut», sagt die Elf-Jährige stolz.

Greta wohnt mit ihren Eltern Susann und Kay im Scheibenschachen in der Aarenau. Sie besucht die 5. Klasse bei Meret Wipf im Aareschulhaus. In ihrer Klasse hätten sich rund die Hälfte für das Amt des Standartenträgers gemeldet, erzählt sie. Per Losentscheid wurde Greta die Ehre zuteil. Standartenträger oder Standartenträgerin wird stets jemand aus der 5. Klasse, das Schulhaus wechselt von Jahr zu Jahr.

Was genau auf sie zukommen würde, das war Greta gar nicht so recht bewusst, gesteht sie bei der Kostümanprobe. «Aber jetzt finde ich es spannend», sagt sie. Denn Greta mag es sehr, sich in andere Rollen zu versetzen. Nach den Sommerferien wird sie deswegen einen Jugend-Theaterkurs der Bühne Aarau besuchen. Aber zuerst folgt am morgigen Maienzug der Auftritt als Standartenträgerin.

