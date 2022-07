Die Jungend ging auf Zeitreise

Das Jugendfest Hunzenschwil stand unter dem Motto: «Ziitreis». So kam es, dass sich am Jugendfestumzug der Gemeinderat in römischen Gewändern präsentierte, die Damen der Schulleitung in wunderschönen Rokkoko-Roben, oder dass eine Schulklasse als Dinosaurier, eine andere als Roboter und die 4. Klasse als Reisende zum Planeten Mars aufliefen.

Den Anfang machte die Musikgesellschaft Hunzenschwil-Schafisheim. Den Schluss bildeten der italienische Verein «Colonia Libera Italiana» und der Feuerwehrverein, welcher die Zuschauer mit Weisswein versorgte, der trotz früher Stunde schon reissenden Absatz fand.

Die Schulklassen boten ein farbenfrohes Spektakel und bewiesen viel Kreativität in der Umsetzung des Jugendfestmottos. Die zahlreichen Zuschauer entlang der Route konnten auch etwas lernen: so wiesen mitgeführte Schilder einer Schulklasse darauf hin, welche Erfindung in welchem Jahr erfolgte, also dass beispielsweise das Grammophon im Jahr 1887 erfunden wurde, oder das erste Natel im Jahr 1983 auf den Markt kam.

Nach fünf Jahren Pause war das Jugendfest 2022 ein voller Erfolg.