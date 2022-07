Ein Jugendfest wie aus einem Film

Nach sechs Jahren Pause gab es in Kölliken wieder ein Jugendfest. Unter dem Motto «Film ab» feierte das ganze Dorf.

«Madagascar», «König der Löwen» und «Harry Potter» – vor dem Jugendfest beschäftigten sich die Schülerinnen und Schüler mit dem Thema Film. In der Projektwoche zum Jugendfestthema «Film ab» bereiteten sie ihre Verkleidungen für den Umzug vor.

Am Samstagmorgen präsentierten die Schüler dann das Ergebnis ihrer Arbeit während des Umzugs durchs Dorf. Ein grosses Zelt auf dem Dorfplatz war Dreh- und Angelpunkt des Jugendfestes. Auf der Bühne gab es am Freitagabend ein Musikschulkonzert und im Rahmen des Schulband-Festivals traten Bands aus Kölliken und den Nachbargemeinden auf.

Wer Hunger hatte, konnte sich an einem der Stände etwas Feines zum Essen holen. Und der Rummelplatz mit Autoscooter und Karussell war auch gleich vor der Türe. Am Samstagnachmittag bot die Ludothek auf dem benachbarten Rägebogespielplatz zusätzlich einen Spassparcours an.

Zu Ende ging das Jugendfest – je nach Sichtweise der Festgänger – in der Nacht auf Sonntag in der Bar im alten Feuerwehrlokal oder mit dem Festgottesdienst mit anschliessender Teilete am Sonntagmorgen.