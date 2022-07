Ein neues Leben für Saras Herz | Der Landanzeiger

Sara W. glaubt nicht an Zufälle. «Das Schicksal hat für uns einen Weg vorgesehen und Herausforderungen sind da, um sie zu meistern», sagt die 57-Jährige. Ihre positive Einstellung hat die selbständige Heimleiterin durch ihre schwersten Stunden getragen. Im Herbst 2021 wird bei der Solothurnerin nach einer harmlosen Kieferentzündung zufällig ein Herzklappenfehler entdeckt. Keine drei Monate später wird Sara W. operiert. Anfang Januar 2022 wird ihr eine mechanische Aortenklappe eingesetzt. «Die Diagnose war ein Schock, sie stellte mein Leben auf den Kopf. Doch im HerzZentrum Bern habe ich mich von Anfang an gut aufgehoben und vor allem kompetent beraten gefühlt.» Seit 30 Jahren schon sind die Hirslanden-Herzkliniken und -Herzzentren eine renommierte Adresse für Herz-Patientinnen und -patienten. In der Schweiz wird denn auch jede fünfte herzmedizinische Behandlung in einer der sieben auf Herzmedizin spezialisierten Hirslanden-Kliniken durchgeführt.

«Es geht um mehr als ein Herz»

Routine und Erfahrung haben auch Sara W. überzeugt. Keine Sekunde hat sie an der Operation gezweifelt. Ihre Sorgen galten eher der Zwillingsschwester, mit der sie zusammen in einer WG wohnt und ein enges Verhältnis pflegt: «Zuerst wollte ich sie mit der Diagnose nicht belasten.» Auf Anraten ihres Arztes habe sie sie schliesslich doch eingeweiht. «Auch weil ich im Reinen sein wollte vor der OP.» Sorgen und Ängste der Angehörigen werden im HerzZentrum Bern sehr ernst genommen, sie spielen laut Saras behandelnden Ärzten eine zentrale Rolle in jedem Genesungsprozess. «Bei uns geht es nie nur um ein Herz, wir versuchen den Patienten und auch seine Angehörigen immer ganzheitlich zu betreuen und sie in die Behandlung mit einzubeziehen», betont Prof. Dr. med. Lars Englberger, Facharzt für Herz- und thorakale Gefässchirurgie, der neben dem HerzZentrum Bern auch in der Hirslanden Klinik Aarau tätig ist.

Rückblickend hat Saras Schwester einen grossen Teil zur Genesung beigetragen, aber nicht nur. «Kraft tanken konnte ich nicht erst zuhause, sondern bereits in der Klinik.» Die persönliche und kompetente Betreuung in der Hirslanden Klinik und auch darüber hinaus hat massgeblich dazu beigetragen, dass sich die 57-Jährige heute fit und gesund fühlt. «Das Team arbeitet fachbereichsübergreifend zusammen, um den besten Behandlungsweg für die Patientinnen und Patienten zu ermöglichen», sagt Englberger.

Sara W. wollte unbedingt die Pension erleben, zusammen mit ihrer Zwillingsschwester. «Das Schicksal hat es gut gemeint mit mir. Die Ärztinnen und Ärzte der Hirslanden haben mir nicht nur ein neues Herz, sondern ein neues Leben geschenkt.»