Goldmedaille als Belohnung | Der Landanzeiger

Unter der Leitung von Sabrina Hochuli traten Andrea Steiner, Petra Hunziker, Alisha Müller und Ladina Eich erstmals in der neuen Fünferteam-Disziplin auf. Nachdem lange nicht klar war, wie es mit dem schon 2019 sehr erfolgreichen Gym-Team weitergeht, entschlossen sich die Turnerinnen, einen Neustart zu wagen. Für die kurze Vorbereitungszeit wurde von allen Flexibilität, Teamgeist, Selbstdisziplin und vor allem Ehrgeiz abverlangt. Dies machte sich erstmals am 10. Juni am Turnibutz-Wettkampf in Vordemwald mit der Sieger-Note 9.97 bezahlt.

Am 20. August geht es an die Deutschschweizer Meisterschaften und somit um Qualifikation für die Schweizer Meisterschaften.