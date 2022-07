Live-Präsentation des Mazda CX-60 | Der Landanzeiger

Derzeit gibt es einen einzigen Mazda CX-60, der auf einer exklusiven Tournee in der Schweiz live gezeigt wird. Und an nur einem Tag – am 5. Juli 2022 – kann er bei der Aerni AG Automobile in Safenwil kennengelernt werden. Der CX-60 besticht durch sein elegantes und gleichzeitig ausdrucksstarkes Design. Er ist Mazdas erster Plug-in-Hybrid (PHEV) und ist mit einem neuen 8-Gang-Automatikgetriebe ausgestattet – für noch geringere Emissionen. Die Präsentation findet im Ablieferungsraum statt. Das Fahrzeug kann probegesessen werden. Eine Probefahrt ist am Präsentationstag nicht möglich. Alle Besucherinnen und Besucher erwartet ein köstlicher Apéro.

Nur mit Anmeldung

Die Anmeldung kann telefonisch unter 062 788 40 20, per E-Mail info@aerni-automobile. ch oder online erfolgen. Melden Sie sich gleich an, Anmeldefrist ist der 3. Juli. Das Aerni-Team freut sich auf Ihren Besuch.

Hier geht es direkt zur Anmeldung.

Wann: Dienstag, 5. Juli 2022, 17.00 bis 20.00 Uhr

Wo: Aerni AG Automobile, Köllikerstrasse 30, 5745 Safenwil

Telefon: 062 788 40 20

Info: www.aerni-automobile.ch