Mit Pauken und Trompeten begrüsst | Der Landanzeiger

«Es war ein schöner Abend, herzlichen Dank für das tolle Programm», bedankte sich ein Ehepaar aus der Türkei bei Gemeindeammann Alfred Stiner. Es sollte nicht das letzte Lob an diesem Abend sein.

Der Gemeinderat hat für seine vielen Neuzuzüger wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Nach der Begrüssung durch den Ammann vor dem Gemeindehaus fuhr die 70köpfige Gruppe mit der Bahn auf den Distelberg. Von dort gings hoch zum Landenhof, wo Gemeinderätin Marion Fischer den neuen Einwohnern die Bedeutung der schweizweit bekannten Schule für Schwerhörige näherbrachte. Dem Waldrand entlang gings zum Aussichtspunkt, von wo die Neu-Unterentfelder nicht nur einen herrlichen Blick über die Gemeinde bekamen, sondern auch weitere Infos dazu. Vorbei am «Fritzebrünneli» gings zurück zur Bächliturnhalle, wo bereits die Musikgesellschaft Unterentfelden wartete und die Neuzuzüger mit einem Konzert empfing. Zwischen Gesprächen und einem feinen Imbiss konnten die neuen Einwohner auch noch an einem Wettbewerb teilnehmen, an dem sie nebst «Bhaltis» auch Badieintritte oder Dorfchroniken gewinnen konnten.

«Wir haben sehr viel über unsere neue Heimat gelernt», sagte ein bereits gut Deutsch sprechender Eritreer. «Ich möchte mindestens noch so lange in Unterentfelden leben, wie sie bereits hier sind», scherzte ein spanischer Familienvater in Richtung Gemeindeammann, der bereits seit 60 Jahren in Unterentfelden lebt.

«Wir hatten viele tolle Gespräche und vor allem ausländische Neuzuzüger zeigten sich erfreut und dankbar darüber, dass man extra für sie ein Fest mit Rundgang, Musik und Essen organisiert hat» , sagt Gemeinderat Guido Scherer.

Gemeindeammann Alfred Stiner (rechts) kam auf dem Rundgang mit vielen Neuzuzügern in Kontakt. Beim abschliessenden Imbiss kamen die neuen Einwohner schnell miteinander ins Gespräch.