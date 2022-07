Auf dieser Baustelle können die Kinder werken, wirken und erleben

Auf der Brache im Torfeld Süd bestimmen momentan die Kinder wie, wo und was gebaut wird. Denn dort befindet sich seit Mai die Kinderbaustelle. Sie hat auch während den Sommerferien geöffnet und lädt die Kinder ein sich kreativ auszutoben.

Nägel in die Bretter schlagen und aus dem hölzernen Rahmen ein Fenster zimmern, Röhren zu einem Tunnelsystem verbinden und mit Schaufeln im Sand vergraben – auf der Kinderbaustelle im Torfeld Süd bestimmen die Kinder, wie was gebaut und gestaltet wird.

«Beim Projekt geht es darum, dass die Kinder die Möglichkeit haben, mit verschiedenen Materialien und Werkzeugen in Berührung zu kommen», sagt Jessica Zybach vom Fachbereich Kinderförderung der Stadt Aarau. Dafür haben die Werkzeuge auch extra eine kindgerechte Grösse. «Und es geht darum, dass die Kinder kreativ sein können. Das heisst, wir Erwachsenen versuchen so wenig wie möglich Einfluss zu nehmen», fährt Jessica Zybach weiter. «Die Kinder sollen hier völlig selbstbestimmt ausprobieren können, Fehler machen dürfen und Dinge wieder abändern und korrigieren. Sie selbst sollen werken, wirken und erleben, was sie selbst kreieren können.» Gerade dieses Selbstbestimmte sei sehr spannend zu beobachten, einige Kinder freuen sich richtig sich austoben zu können, andere sind fasziniert davon, was man alles machen könnte, und wieder andere Kinder sind teilweise fast ein wenig überfordert mit so viel Selbstbestimmung. Mit der Kinderbaustelle bietet die Stadt Aarau ein niederschwelliges Angebot an, das kostenlos ist und die Kinder auf vielfältige Weise ansprechen soll. Von der 1. bis zur 6. Klasse dürfen die Kinder selbstständig zur Kinderbaustelle kommen. Die Jüngeren dürfen in Begleitung kommen. Jedes Kind muss beim ersten Besuch von einer erziehungsberechtigten Person begleitet werden. Denn für den Besuch der Kinderbaustelle wird eine einmalige, schriftliche Anmeldung verlangt und ein Baustellenpass ausgestellt. Momentan engagiert sich Karin Weiss als Freiwillige für die Betreuung der Kinderbaustelle. Bis im August wird sie durch den Zivildienstleistenden Jan Anton unterstützt.

Während den Sommerferien hat die Kinderbaustelle in der Regel jeweils am Mittwochmorgen von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Die Öffnungszeiten werden auf www.jugendarbeitaarau.ch/kinderbaustelle veröffentlicht. Bei starkem Regen bleibt die Kinderbaustelle geschlossen. Auch nach den Ferien wird die Kinderbaustelle den ganzen Sommer durch am Mittwoch- und Samstagnachmittag geöffnet sein.

Weitere Infos: http://jugendarbeitaarau.ch