Drei Medaillen für Florian Langenegger | Der Landanzeiger

An der SM der Elite im Kunstturnen mit dabei war auch Florian Langenegger von der Kunstturnerriege des STV Schlossrued. Wegen einer Verletzung am Bizeps konnte er nicht den gesamten Mehrkampf turnen und musste sich kurzfristig für drei Geräte abmelden. An den anderen drei Geräten erturnte er sich aber mit beeindruckenden Leistungen je einen Finalplatz. Das Aushängeschild der Kunstturnerriege Schlossrued holte mit zwei nahezu perfekten Sprüngen den Schweizer-Meister-Titel am Sprung.

Damit nicht genug: Am Boden und am Pferdpauschen zeigte er neue und schwierigere Übungen und stand jeweils als Dritter mit der Bronzemedaille auf dem Podest. Die Kunstturnerriege Schlossrued freut sich über die Aufnahme Langeneggers ins Schweizer Nationalkader.