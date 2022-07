Auto und Bond-Lust in Safenwil | Der Landanzeiger

Mit einer Vernissage hat die Emil Frey Classics am Freitagabend die erste Sonderausstellung nach der Pandemie eröffnet: James Bond, die Schweiz und die Autolust der 60er-Jahre.

«In der Hochkonjunktur der 60er-Jahre herrschte eine ungeheure Autobegeisterung», meinte Museumskurator Simon Bundi zur Einführung. Das sieht man auch in den James Bond-Filmen «Goldfinger» und «Im Geheimdienst Ihrer Majestät». Beide wurden zum Teil in der Schweiz gedreht, und in beiden spielen Autos eine spektakuläre Rolle. «Die Ausstellung erzählt darum die Geschichte dieser Dreharbeiten, zeigt die wichtigsten Autos aus den Filmen und spannt den Bogen in die reale Welt der 60er», so Bundi. Zu sehen gibt es Bilder, Wochenschau-Beiträge, Spielzeugautos, aber auch private Fotos und Zeitzeugenberichte.

Unter den 80 Gästen begrüsste Geschäftsführer Hannes Gautschi auch die beiden Zeitzeugen Josef Ritler und Heinrich Stäbler. Beide berichteten in einem Podiumsgespräch von Ihren Erfahrungen während der Dreharbeiten für Goldfinger im Furkapassgebiet vor 58 Jahren. Mit dabei war auch Steffen Appel, Co-Autor des Buches «The Goldfinger Files» und wichtigster Leihgeber der Ausstellung.

Die Sonderausstellung bietet zusätzlich ein vollumfängliches Rahmenprogramm an Events. Informationen unter: www.emilfreyclassics.ch/jamesbond/.

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 10 bis 17 Uhr, Samstag: 10 bis 16 Uhr, Sonntag: 10 bis 17 Uhr (an folgenden Sonntagen jeweils geöffnet: 31.7.22 / 28.8.22 / 25.9.22 / 30.10.22 / 27.11.22).