Der FC Aarau ist startklar | Der Landanzeiger

Beide Vereine hatten ihre Mannschaft am letzten Wochenende vor dem Pflichtspielauftakt zweigeteilt, um mehrere Testpartien bestreiten zu können; so hatten sich die Schützlinge vom neuen Altach-Trainer Miroslav Klose beim «Season Opening» bereits mit dem FC Winterthur (1:1) duelliert. In Bludenz (AUT) gingen die Vorarlberger, welche sich in der vergangenen Saison erst am finalen Spieltag in der höchsten Spielklasse halten konnten, mit der ersten Abschlusschance sogleich in Führung. In der 36. Minute konnte der FCA durch Nikola Gjorgjev ausgleichen. Kurz vor der Pause verschoss der Aarauer Gashi einen Elfmeter. Umso präziser war der folgende Abschluss von Gjorgjev nach der Pause, als er einen Freistoss von linksaussen zum 2:1 für den FC Aarau in den entfernten Winkel zirkelte (57.).

Morgen Saisonstart mit Heimspiel

Der FC Aarau beschliesst seine Vorbereitungsphase somit mit dem dritten Sieg in vier Spielen, ergänzt durch den Erfolg beim Blitzturnier in Baden. Morgen Freitag (Anpfiff um 20.15 Uhr) wird die neue Challenge-League-Saison 2022/23 mit einem Heimspiel gegen den FC Vaduz im Stadion Brügglifeld lanciert.