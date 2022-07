Schlussgang! Räbmatter glänzte beim Aargauer «Kantonalen» | Der Landanzeiger

Auch wenn er im Schlussgang bereits nach 46 Sekunden dem Festsieger Pirmin Reichmuth unterlag, darf Patrick Räbmatter mit seiner Leistung vom Sonntag zufrieden sein. In gewohnter Manier und mit einer bemerkenswerten Konstanz gewann er den sechsten Kranz der laufenden Schwingersaison. Räbmatter schaffte mit vier Plattwürfen den Einzug in den Schlussgang. «Ich bin zufrieden, wie es gelaufen ist», sagte der Uerkner gegenüber der Aargauer Zeitung. Nach dem Schlussgang hievte der Unterlegene Räbmatter den Festsieger Reichmuth auf seine Schultern, als Zeichen der Anerkennung. So konnte sich der Zuger von den 6000 Zuschauer standesgemäss feiern lassen. Normalerweise übernehmen Clubkollegen diesen «Job».

Erfreulicherweise gewannen mit Tim Roth (Erlinsbach) und Pirmin Reinhard (Attelwil) zwei Regionale erstmals das begehrte Eichenlaub. Weitere Kränze erkämpften sich Kaj Hügli (Attelwil) und Oliver Hermann (Erlinsbach). Insgesamt gingen am Aargauer «Kantonalen» 13 von möglichen 19 Kränze an den Gastgeberkanton.