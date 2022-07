Elektrisch fahren neu definiert | Der Landanzeiger

Die vollelektrische Plattform des Ariya verbindet eine hervorragende Leistungsentfaltung, Lademöglichkeiten und Reichweite mit einer harmonischen Balance aus Fahrkomfort und Agilität. Drei Antriebsversionen (Ariya 2WD 63 kWh, Ariya 2WD 87 kWh und Ariya e-4ORCE AWD 87 kWh) und eine Reichweite von bis zu 544 Kilometern erfüllen eine Vielzahl von Kundenbedürfnissen.

Der Ariya basiert auf der neuen, von der Allianz entwickelten CMF-EV-Plattform, die herausragende Performance-Eigenschaften bietet. Mit dem sofort verfügbaren Drehmoment und der kraftvollen Beschleunigung fördert der zu 100 Prozent elektrische Antriebsstrang ein ebenso direktes wie sanftes und komfortables Fahrerlebnis. Nicht nur der Elektroantrieb selbst ist aussergewöhnlich leise: Nissan hat auch dafür gesorgt, dass beim Fahren kein Geräusch dominanter ist als ein anderes. Daraus ergibt sich ein gleichmässig ruhiges und entspannendes Ambiente im Innenraum – auch auf den Rücksitzen, wo es bei vielen anderen Fahrzeugen weniger leise zugeht.

Schnelle Ladezeiten verleihen dem Ariya im Alltag höchste Flexibilität: Dank seines CCS-Ladesystems kann der Crossover in der 87-kWh-Version in nur 30 Minuten Energie für bis zu 350 Kilometer nachladen. Das Batteriepaket befindet sich im Boden des Chassis und trägt in den e-4ORCE Varianten zu einer 50:50-Gewichtsverteilung bei, in den 2WD-Versionen ist die Gewichtsverteilung zwischen den beiden Achsen ebenfalls nahezu ausgeglichen. Die Nissan Ingenieure legten in der Entwicklung grossen Wert auf eine ideale Balance zwischen Agilität, Sicherheit und Fahrkomfort – etwas, für das nicht alle EV-Wettbewerber bekannt sind.

Berücksichtigt wurden dabei auch regionale Unterschiede. Europäische Kunden legen beispielsweise besonderen Wert auf eine direkte Lenkung und eine hohe Wendigkeit, wünschen sich aber auch zusätzliche Stabilität bei höheren Geschwindigkeiten. Daher wurden die Dämpfungskräfte erhöht, um die Kontrolle von Karosseriebewegungen zu verbessern. Nissan Europe hat zudem die Federraten angepasst und die Lenkung neu abgestimmt.