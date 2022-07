WM-Aufgebot für Joel Roth und Loris Hättenschwiler

Die internationale Mountainbikesaison nähert sich ihren Höhepunkten. Am 19./20. August werden in München die Europameister im olympischen Cross-Country ermittelt; die kontinentalen Titelkämpfe finden wie jene auf der Bahn, im BMX Freestyle und auf der Strasse im Rahmen der zweiten European Championships statt.

Eine Woche später wird im französischen Les Gets, unweit der Schweizer Grenze gelegen, auf globaler Ebene um Titel gekämpft. Ist die Teilnahme an den European Championships der Elite-Kategorie vorbehalten, werden an der WM auch die Aushängeschilder aus den Kategorien U23 und U19 am Start stehen.

Bei der Elite steht Joel Roth (Kölliken) sowohl im EM- wie auch im WM-Aufgebot. Für Roth, der bei den U23, sowohl EM-, wie auch WM-Medaillen gewonnen hat, ist es der erste Auftritt an Titelkämpfen bei den «Grossen». Der Uerkner Loris Hättenschwiler hat ein WM-Aufgebot für die U19.

Joel Roth (links) und Loris Hättenschwiler vertreten die Schweiz an den Titelkämpfen in Deutschland und Frankreich.



Swiss Cycling ist sowohl in München als auch in Les Gets mit hochwertigen Ensembles vertreten. Es sind in sämtlichen Kategorien Anwärterinnen und Anwärter auf Podestplätze gemeldet. Welche der nominierten Cross-Country-Athletinnen und -Athleten an der WM zusätzlich das Short Race bestreiten werden, wird zu einem späteren Zeitpunkt definiert. Ob der neunfache Weltmeister Nino Schurter an den European Championships teilnehmen wird, entscheidet sich nach den Weltcuprennen in Nordamerika. Möglich ist, dass es nach der EM zu Nachselektionen für die WM kommen wird.