Exklusive Führung für unsere Landanzeiger-Leserinnen und Landanzeiger-Leser

WaldAargau feiert in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag. Zentrales und verbindendes Element im Jubiläumsjahr sind die Aargauer Waldtage vom 15. August bis 21. August 2022. Auf der Lichtung beim Waldhaus Lättweiher, Unterentfelden, wird der zentrale Festplatz installiert. In den ersten Tagen stehen die Schulklassen im Zentrum. Das Wochenende ist für alle offen.

Wissen Sie, was einen Biotopbaum ausmacht? Möchten Sie selber einmal Hand anlegen oder lieber selber einen Holzschlag anzeichnen? An den Aargauer Waldtagen haben Sie die Chance dazu. WaldAargau und der Landanzeiger ermöglichen der Leserschaft am Freitag, 19. August 2022, 14 Uhr, eine exklusive Führung durch den Wald und seinen 30 Posten umfassenden Erlebnisparcours.

Eine Anmeldung ist erforderlich unter www.waldganznaherleben.ch/anmeldung-fuehrung/. Der Anmeldeschluss ist am Mittwoch, 17. August 2022, 12 Uhr. Die Führung findet bei jeder Witterung statt. Der Treffpunkt ist der Infopoint der Waldtage, Eppenbergstrasse 28, Unterentfelden (Waldhaus Lättweiher).

Das dreitägige Festprogramm vom 19. bis 21. August ist mit vielen abwechslungsreichen Programmpunkten gespickt. Forstwartlehrlinge sind im Einsatz, Behördenwettkampf Aarau, Unterentfelden, Oberentfelden, Eppenberg-Wöschnau, Schönenwerd, Suhr und Muhen. Skulpturenschnitzen, Erlebnisparcours mit 30 Posten, Holzerwettkampf mit Mitgliedern der Schweizerischen Holzhauereinationalmannschaft; Wochenende Unterhaltung mit Chue Lee (Freitag) und azTon (Samstag), Tambouren Obfelden-Muhen (Samstag) und Festgottesdienst mit Pfarrer Adrian Bolzern und vielem mehr. Gratis Eintritt zu allen Highlights und Konzerten.

Alle Infos unter: www.waldganznaherleben.ch

Wald hautnah erleben: Es wurde extra ein langer Barfussweg angelegt. Immer wieder interessant: Beim mehrstufigen Holzerwettkampf geht es um den begeehrten Aargauer Meistertitel.

Festprgramm

Täglich 09.00 –17.00: Waldparcours

Freitag, 19.8.2022

13.30: Skulpturenschnitzen mit Matthias Gehrig und Lukas Senn

14.00: Holzerwettkampf

17.00: Feierabendbier mit Schweizer Holzhauerei-Nati

18.30 –19.30: Behördenwettkampf Aarau, Unterentfelden, Oberentfelden, Eppenberg-Wöschnau, Schönenwerd, Suhr, Muhen

20.30: Rangverkündigung/Versteigerung Skulpturen im Festzelt

21.15 – 00.30: Partytime mit Chue Lee

Samstag, 20.8.2022

07.00 –12.00: Holzerwettkampf

10.00 –10.45: Festakt mit Musikgesellschaft Unterentfelden, Swiss-Alphorn Gruppe Zofingen, Ansprachen von OK-Präsidentin Vreni Friker und Regierungsrat Stephan Attiger und Überraschung

10.00 –12.00 und 13.00 –17.00: Holzskulpturen Wettbewerb

13.00: Holzerwettkampf

17.00: Rangverkündigung Holzerwettkampf im Festzelt

18.00: Versteigerung Holzskulpturen

20.15 –20.40: Show-Act T-O-M

20.40: CD-Taufe Waldsongs

21.30 – 00.30: Partytime mit AZ-Ton

Sonntag, 21.8.2022

09.30: Festgottesdienst mit Jagdhorngruppe SonatES

10.30/15.00: Speed-Carving mit Lukas Senn und einigen Teilnehmer

11.15: Konzert Lättweiher Musikanten

13.30: Baumpflanzaktion Migros

14.00 und 16.00: Vorführung Einsatz von Jagdhunden in der Praxis

16.15: Ausklang mit Chris Regez Band

18.00: Festende