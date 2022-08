Fünf Kränze als Zielvorgabe | Der Landanzeiger

Ein Blick auf die Selektionen der Nordwestschweizer zeigt keine grossen Überraschungen. Die in Brugg verletzungsbedingt abwesenden Tobias Widmer und Lars Voggensperger wurden erwartungsgemäss selektioniert. Als Leader steigen die Eidgenossen Nick Alpiger, Joel Strebel, Patrick Räbmatter und David Schmid ins ESAF-Rennen.

Blickt man auf die Selektionsliste ist auffallend, dass nicht weniger als sieben Schwinger 20 Jahre und jünger sind. Weitere neun Schwinger sind noch nicht älter als 25 Jahre. Das unterstreicht, dass in der Nordwestschweiz in der Jugendarbeit Gutes geleistet wurde in den vergangenen Jahren.

«Wir wollen uns in Pratteln als Team präsentieren und fünf Kränze gewinnen», lautet die Zielvorgabe von Verbandspräsident Michael Saner. Alle selektionierten Schwinger haben in diesem Jahr mindestens einen Kranz gewonnen. Im Fall von Simon Schmutz war der Teilverbandskranz in Brugg gar der erste der Saison. Er hat sich damit im letzten Moment noch qualifiziert.

Folgende Schwinger aus dem «Landanzeiger»-Gebiet haben ein ESAF-Aufgebot erhalten (In alphabetischen Reihenfolge): Hermann Oliver (Wohnort: Erlinsbach/Schwingklub: Aarau). Hügli Kaj (Attelwil/Aarau). Lüscher Sinisha (Uerkheim/Olten-Gösgen). Räbmatter Patrick (Uerkheim/Zofingen). Reinhard Pirmin (Attelwil/Aarau). Roth Jan (Erlinsbach/Aarau). Roth Tim (Erlinsbach/Aarau). Vieira Tiago (Buchs/Aarau). Widmer Tobias (Kölliken/ Aarau).

Weitere Aargauer Schwinger haben ein ESAF-Aufgebot: Alpiger Nick (Seon/Lenzburg). Döbeli Lukas (Sarmenstorf/ Freiamt). Joho Pascal (Sarmenstorf/ Freiamt). Joho Phillip (Sarmenstorf/ Freiamt). Leuthard Reto (Merenschwand/Freiamt). Ruegger Aaron (Rothrist/Zofingen). Schmid David (Wittnau/Fricktal). Schmid Samuel (Wittnau/Fricktal). Schwegler Dominik (Gebenstorf/Baden-Brugg). Strebel Joel (Aristau/Freiamt).