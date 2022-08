Viel Betrieb an der Uerkner Beach | Der Landanzeiger

Spannende Auseinandersetzungen gehören zum Turnier im Uerkner «Sandkasten». Aus zwei Gruppen erreichten die zwei besten Teams das Halbfinale. Gespielt wurde auf einen Satzsieg bis 21, nach 13 Minuten Spielzeit war Schluss. Die Begegnungen verliefen fair und mit Respekt vor dem Gegner. Erfreulich, dass auch Mixed Teams teilnahmen. Das Team «uf Wish bstellt» mit drei Damen und drei Buben schlug sich tapfer.

Das Publikum war ausser Rand und Band, als Geheimfavorit «Rogle» im Halbfinale auf das junge Team «Serial Chillers» aus Zofingen traf. Zuschauern munkelten, dass es hart für den Geheimfavoriten werden würde, da sich die vier Herren zuvor am Grill noch reichlich mit Wurstwaren eingedeckt hatten. Nichtsdestotrotz setzte sich «Rogle» am Ende gegen «Serial Chillers» in zwei Sätzen durch.

Das Finale war nichts für schwache Nerven. Nach 30 gespielten Minuten, einer kurzen Trinkpause und dem Seitenwechsel setzte sich «Achtung Ball» gegen «Capi’s» entscheidend durch. Beide mit zwei Spielern angetretenen Teams starteten ausgeglichen. Im weiteren Spielverlauf arbeitete sich «Capi’s» einen respektablen Vorsprung heraus, doch die «Achtung Ball»-Akrobaten drehten auf. Am Ende stand ein unangefochtener Sieg mit komfortablem Vorsprung für Robby Krauss und Manu Luder zu Buche. Das Finale zeichnete sich durch enormen Einsatz auf beiden Seiten aus. Angriffe mit scharf geschlagenen Bällen wurden meistens mit einem Punkt belohnt, doch auch mancher spektakuläre Ball durch einen schnell reagierenden Block abgewehrt.

Die gute Atmosphäre am Uerkheimer Beachvolleyballturnier ist immer auch ein Verdienst des Organisationsteams und des fachkundigen Publikums. Mit Applaus für spektakuläre Aktionen sparte es nicht. Das stellte auch Cheforganisator Marc König zufrieden, der im Team «Hajde Brünus» zwischenzeitlich auch mit dem Sand in Berührung kam.