Folge «Buxli» und finde eine Lehrstelle | Der Landanzeiger

Folge Buxli auf einer Schnitzeljagd durch Buchs und finde Deine Lehrstelle. Das ist das Motto des Buxtrails, dem neuen Berufsbildungsprojekt des Gewerbevereins Buchs. Am 24. August wird er feierlich eröffnet. Auf einer interaktiven Schnitzeljagd nach Vorbild des Foxtrails führt der Trail auf spielerische Art zu über einem Dutzend Buchser Firmen. Dort informieren Postentafeln über den Betrieb und über das Jobprofil der Lehrstelle. Auf jeder Tafel gibts ein Rätsel. Wer es löst, erfährt, wo der nächste Posten ist.

Realisiert hat den Buxtrail Iris Aleit. «Spiele zu erfinden ist eine Leidenschaft von mir», erklärt die Projektverantwortliche des Buxtrails, die in ihrer I.A. Grafix GmbH auch die grafische Umsetzung auf der buxtrail.ch und auf den Postentafeln realisiert hat. Darüber hinaus ist Iris Aleit im Gewerbeverein Buchs für die Kommunikation zuständig.

Was ist der Buxtrail?

Der Buxtrail ist eine rund zweistündige Schnitzeljagd durch Buchs, welche insgesamt 16 Tafeln haben wird. Der Trail muss nicht am Stück gemacht werden, sondern kann auch unterbrochen und dort später wieder aufgenommen werden. Dazu stehen den Teilnehmenden verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, um jederzeit wieder den Einstieg zu finden.

So funktionierts

Der Trail beginnt mit dem Herunterladen der Startunterlagen. Man kann aber auch die Infos auf der Website www.buxtrail.ch für den Start zur Hand nehmen. Dann geht es zu Posten 1 und von da an weiter, immer den Hinweisen folgend.

Jede Tafel besitzt Informationen zum Unternehmen, zu der ausgewählten Lehrstelle und weiterleitende Links und QR-Codes. Auf der Tafel findet sich immer auch ein Rätsel zum jeweiligen Beruf. Dabei hat sich das Buxtrail-Team zusammen mit den Betrieben an Inhalten, Schwerpunkten und Anforderungen des Berufs orientiert, um das Rätsel auf den Betrieb zuzuschneiden. Dadurch kann man herausfinden, ob die Lehrstelle etwas wäre, oder ob die Anforderungen doch nicht ganz so gut passen.

Des Rätsels Lösung führt zum nächsten Posten

Die Lösung des Rätsels führt entweder direkt weiter zur nächsten Tafel oder aber man entdeckt Hinweise, denen man folgen muss, um die nächste Tafel zu finden. Das kann alles Mögliche sein, von Schatzkarten über verschlüsselte Texte bis hin zu einfachen Wegbeschreibungen.

Am Ende des Buxtrails wartet eine Kamera auf die Teilnehmer, mit der sie ein Siegerfoto knipsen können. Dies geht privat oder mit einer Veröffentlichung in der Buxcam-Galerie. Ausserdem besteht die Möglichkeit, an einem Wettbewerb teilzunehmen, der an der Buga22 (28. bis 30. Oktober) ausgewertet wird. Es gibt tolle Preise zu gewinnen, aber auch noch eine besondere Überraschung, die erst an der Eröffnung des Buxtrail bekannt gegeben wird, nämlich den Hauptpreis! «

Der Buxtrail ist nicht machbar ohne die tatkräftige Unterstützung meines Teams», sagt Iris Aleit. Namentlich: Rene Rufli (Diamantbohr AG), Meryl Gaschi (JASB), Thomas Läuppi (Schreinerei Schmidli), Marco Stossier (Schreinerei Schmidli, Lernender), Robin Senn (Schreinerei Schmidli, Lernender) haben mit Ideen und Tatkraft das Projekt in ihrer Freizeit unterstützt und aufgebaut.

Möglich gemacht haben den Buxtrail der Gewerbeverein als Initiator und die Helvetia Versicherung als Hauptsponsor.

Eröffnung am 24. August

Die Eröffnung des Buxtrails findet am 24. August um 17 Uhr statt. Der Startpunkt kann auf buxtrail.ch gefunden werden. Eingeladen sind vor allem die Gewerbetreibenden und Unterstützer des Buxtrails, wie auch Lehrer und Berufsbildner. Jedoch ist es niemandem verboten, vorbeizukommen und den Trail zu versuchen. Am Morgen des 24. August wird eine Schulklasse den Buxtrail als Generalprobe austesten. Die Schnitzeljagd kann noch bis etwa Mitte November absolviert werden. Wenn es dann zu kalt wird, legt «Buxli» eine Winterpause ein.