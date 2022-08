Schweizer Wochen: Feine Menüs und kulturelle Darbietungen aus fünf Kantonen | Der Landanzeiger

Die «Schweizer Wochen» sind nacheinander den Kantonen Bern, Graubünden, Wallis, Tessin und dem Aargau gewidmet und dauern bis Sonntag, 25. September. Ab Montag, 22. August, sind der Speisesaal, die Cafeteria und die Wohnbereiche typisch schweizerisch dekoriert und immer am Montag wird die Dekoration durch Sujets der jeweiligen Kantone ergänzt. Am Montag, 22. August, geht es los mit dem Kanton Bern. Das festliche, typisch bernische Mittagessen beginnt mit einer Gemüsesuppe. Dann folgt die Berner Platte mit Zungenwurst, geräuchertem Speck, Rippli, Dörrbohnen und Salzkartoffeln, und als Dessert gibt es eine feine «Merängge», also Meringue mit Rahm. Am selben Nachmittag, von 14.30 bis 15.30 Uhr, wird der Mundartsänger Rolf Marti Berner Chansons (Eigenkompositionen) singen.

Lesung und Konzert

Eine Woche später ist der Kanton Graubünden an der Reihe. Am Dienstag, 30. August, lautet das Bündner Menü folgendermassen: Bündner Gerstensuppe, Capuns, Nusstorte. Um 14.30 Uhr wird passenderweise der Film «Heidi» vorgeführt. Weiter geht es mit dem Wallis. Dieser Kanton wird besonders am Mittwoch, 7. September zelebriert. Das typisch walliserische Mittagessen beginnt mit einer Weissweinsuppe. Als Hauptgang wird Walliser Cholera serviert. Aber keine Angst, dieses Essen ist alles andere als gefährlich, es handelt sich dabei um einen gedeckten Lauch-Kartoffel-Kuchen. Wer noch nie davon gehört hat: Es lohnt sich, diese Walliser Spezialität zu entdecken! Zum Abschluss gibt es «Sii», das Walliser Dessert aus Brot und Wein. Am Nachmittag folgt in der Cafeteria eine Lesung in leichtem (also verständlichem) Walliser Dialekt.

Der Kanton Tessin wird als Nächstes gefeiert. Am Donnerstag, 15. September, gibt es ein schmackhaftes und typisches Tessiner Menü. Nach einer feinen Tomatensuppe wird als Hauptgang Kaninchenragout mit Bramata-Polenta und Zucchetti serviert, als Dessert gibt es Amaretti. Es lohnt sich auch diesmal, sich um 14.30 Uhr in die Cafeteria zu setzen, denn dort gibt die mitreissende Gruppe «Eco di Schattenberg» ein Konzert.

Platzzahl beschränkt – Voranmeldung erwünscht

Der krönende Abschluss der «Schweizer Wochen» ist dem Kanton Aargau gewidmet. Am Freitag, 23. September, beginnt das typische Aargauer Menü mit einer Rüeblisuppe. Als Hauptgang wird Aargauer Zwetschgenbraten mit Rösti und Rüebli serviert, und als Dessert folgt – wie könnte es auch anders sein – Aargauer Rüeblitorte. Danach wird die Trachtengruppe Muhen in der Cafeteria Volkstänze zeigen und Volkslieder singen.

Zu den jeweiligen kantonstypischen Menüs sind auch externe Besucher herzlich willkommen. Aber der Platz ist beschränkt. Wer in der Sunnmatte ein schmackhaftes Mittagessen geniessen möchte, sollte sich jeweils am Vortag bis spätestens um 10.00 Uhr unter der Tel.-Nummer 062 737 49 08 anmelden.

