Teilnehmer- und zahlreiche Meetingrekorde | Der Landanzeiger

Die 355 Athletinnen und Athleten fanden bei angenehmen Temperaturen fast ideale Bedingungen im Aarauer Schachen vor. Einzig der drehende Wind machte den Startenden etwas zu schaffen. Trotzdem weist ein Blick in die Rangliste viele Saison- und persönliche Bestleistungen aus.

Drama über 400m Hürden

Gleich drei Serien bei den Männern und fünf bei den Frauen waren für die 400m Hürden angesagt. Mit den Topathleten Julien Bonvin (CA Sierre), Dany Brand (LC Zürich), Alain-Hervé Mfomkpa (Lausanne-Sport) und Victor Coroller (LC Zürich) war eine hochkarätige erste Serie bei den Männern angesagt. Kurz nach der ersten Kurve bereits die erste Überraschung: Brand bricht ab. Auf der Gegengerade liefern sich Mfomkpa und Bonvin ein packendes Duell, bei dem sich Bonvin in einem horrenden Tempo immer weiter nach vorne schiebt. In der zweiten Kurve kommt aber die nächste Überraschung: Mfomkpa verschätzt sich bei einer Hürde und stürzt, das gleich passiert Bonvin eine Hürde später und somit profitiert Victor Coroller. Verletzt hat sich aber niemand. Somit steht einem EM-Start von Bonvin und Brand in München nichts im Weg.

Zehn neue Meetingrekorde

Gleich zehn neue Meetingrekorde konnten gefeiert werden. Im 200 und 3000m verbesserten sowohl die Frauen als auch die Männer die bisherigen Meetingrekorde. Die WM- und EM-Startende Silke Lemmens (LC Zürich) verbesserte im 200m den Rekord gleich um eine halbe Sekunde. Bei den Männern erreichte Sandro Graf (LC Zürich) in 21.02s den Uraltrekord von Marc Niederhäuser aus dem Jahre 2005. Die 3000m Rennen zum Abschluss des Meetings bei Flutlicht wurden zu einer packenden Angelegenheit und brachten noch einmal richtig Stimmung in den Schachen. Bei den Frauen feierte Emma Schaertlin (LC Basel) in 10:13.30 min einen neuen Meetingrekord mit einem Start-Ziel-Sieg. Die erste Serie der Männer hatte sich Grosses vorgenommen: Luca Noti (STB Leichtathletik) und Morgan Le Guen (Stade Genève) setzten sich eine Zeit unter acht Minuten zum Ziel. In einer entsprechend schnellen Pace gingen diese auch das Rennen an. Der Genfer konnte das Rennen schlussendlich 800m vor dem Ziel für sich entscheiden, als der Berner Noti das konstant hohe Tempo nicht mehr mitgehen konnte. Am Ende siegte Le Guen in exzellenten 7:55.42 min und blieb zum ersten Mal unter acht Minuten. Noti war am Schluss mit 8:04.13 min leicht über den acht Minuten. Ein Meetingrekord ging auch an den heimischen BTV Aarau Athletics. Lukas Baroke verbesserte am Freitagabend im Hammerwerfen seinen eigenen Rekord um zwei Meter.

Meetingrekord: Lukas Baroke (BTV Aarau) verbesserte im Hammerwerfen seinen eigenen Rekord um zwei Meter. Alle 100-m-Sprinter der ersten Serie liefen eine Zeit unter elf Sekunden.

Internationales Interesse am Aarauer Abendmeeting

Auch in den Nachbarländern stiess das Meeting auf Interesse. Die Siegerin im Hochsprung, Bernice Coulson, kam aus Birmingham und übersprang 1.75m. Aber auch zwei chinesische Nationaldress wurden in Aarau gesichtet: Yuang Wu und Yuhao Shi bereiten sich aktuell in der Schweiz auf die zweite Saisonhälfte vor und nutzten das Aarauer Abendmeeting als Formtest. Yuhao Shi konnte mit 10.50s die 100m für sich entscheiden und verwies den Zürcher William Reais auf den zweiten Platz. Zu erwähnen ist, dass beim 100m Männer alle Sprinter der ersten Serie unter elf Sekunden blieben.

Zufriedene Organisatoren

Wettkampfleiter Philip Salathe war im Anschluss sehr zufrieden: «Es war ein super Meeting. Der Zeitplan konnte eingehalten werden, wir hatten eine sehr gute Stimmung und es wurden zehn neue Meetingrekorde erzielt. An dieser Stelle geht ein grosses Dankeschön an meine OK-Mitglieder, die Athletinnen und Athleten sowie die zahlreichen Helfer, ohne die es nicht möglich wäre, einen Wettkampf zu organisieren. Wir freuen uns bereits auf die vierte Ausgabe nächstes Jahr.»

